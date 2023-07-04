Beyçelik'le çocukların aklı yenilikte

Beyçelik Holding, çocukları yaratıcı ve inovatif düşünmeye teşvik etmek, beyin fırtınası becerilerini ve farklı düşünme yeteneklerini geliştirmek amacıyla geliştirdiği Beyçelik ile Aklım Yenilikte sosyal sorumluluk projesinin ikincisini Bursa’da gerçekleştirdi.BURSA (İGFA) - Beyçelik Holding, yaratıcı ve inovatif düşünmeye teşvik etmek, beyin fırtınası becerilerini ve farklı düşünme yeteneklerini geliştirmek amacıyla 8-11 yaş arasındaki çocuklara yönelik hazırladığı Beyçelik ile Aklım Yenilikte sosyal sorumluluk projesinin ikincisini gerçekleştirdi.

Beyçelik ile Aklım Yenilikte kurumsal sosyal sorumluluk projesinde; otomotiv, yenilenebilir enerji ve iklimlendirme konulu inovasyon atölyeleri, makarna kulesi tasarlama atölyesi ve veliler için “İnovatif Çocuklar Nasıl Yetiştirebiliriz?” konulu video semineri ile yenilikçi düşünmeyi öğretmeyi amaçlayan bir tiyatro oyunu yer alıyor.

Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi’nde üç gün boyunca süren atölyelerde ve tiyatro oyunlarındaçocuklar öğrenirken keyifli vakit geçirdi.

Beyçelik ile Aklım Yenilikte Projesinin içeriği ikinci yılında yenilendi. Eğitmenliğini Çiğdem Sezer’in yaptığı otomotiv, yenilenebilir enerji ve iklimlendirme konulu inovasyon atölyelerine bu yıl makarna kulesi tasarımı atölyesi de eklendi. Bunun yanı sıra veliler için de özel bir video sunumu oluşturuldu.

Otomotiv, yenilenebilir enerji, iklimlendirme ve makarna kulesi tasarımı atölyelerinde çocukların, yeniliğe ve buluşa açık olmalarınıteşvik etmek amaçlandı. “İnovasyon Nedir?” başlıklı sunumla başlayan atölyelerde, atölyenin konu başlığına göre belirlenen bir vaka doğrultusunda çocuklar takımlar oluşturarak vaka bazındabirlikte inovatif çözümler üretmeye çalıştı.

Çocuklar atölye sonunda ulaştıkları çözümler ile ilgili sunum yaptı. Atölyelerde çocukların, yeni durumlarla karşı karşıya kaldıklarında ve karmaşık problemler çözerken alternatiflere açık olmayı öğrenmeleri hedeflendi. Yaratıcılık ve yenilikçi düşünme üzerine kazanımlar sağlamayı amaçlayan makarna kulesi tasarlama atölyesinde ise iyi tasarım teknikleriyle zayıf malzemelerin bile daha güçlü hale getirilebileceği ve bir kule inşa ederken kütle dağılımın önemli bir husus olduğu gösterildi.

Beyçelik ile Aklım Yenilikte Projesinin içeriğinde atölyelerin yanı sıra çocuklar için bir de tiyatro oyunu bulunuyor. Proje için Makinist Gösteri Sanatları ve Topluluğu tarafından özel olarak yazılan Sihirli Baston tiyatro oyununda; üç arkadaş mahallelerinde bulunan yaşlı bir dedenin bastonunu yenilikçi düşünceler ve fikirler ile daha işlevsel hale getirmek için bir arada çalışıyor. İzleyicilerin de fikirleri ile katkı sağlayabildikleri interaktif bir oyun olan Sihirli Baston da çocuklar hem öğrendi hem de keyifli vakit geçirdi.