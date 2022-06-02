Beyaztaş'a 'güvenilir' ödül

2022 yılının en güvenilir sosyal medya yöneticisi Ömer Faruk Beyaztaş oldu.Mehmet ÇETİNKAYA / BİG (BURSA İGFA) - DUSE Mimarlık Ulusal Medya Ödülleri, düzenlenen görkemli bir törenle sahiplerini buldu.

Medyada Prodüksiyon ailesinin organizasyonuyla Profilo Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen törende Ömer Faruk Beyaztaş, ‘Yılın En Güvenilir Sosyal Medya Yöneticisi’ ödülüne layık görüldü.

Sosyal medya yönetimi konusunda son yıllarda çok sayıda değerli işe imza atan Beyaztaş'ın hayata geçirdiği projelerle daha çok konuşulacak gibi.