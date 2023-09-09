Beyazgül’den Şıracılar esnafına ziyaret

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, Şanlıurfa Şıracılar ve Kuruyemişçiler Odası Başkanı Ahmet Aslan ve Şıracılar esnafını ziyaret etti.ŞANLIURFA (İGFA) - Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, fıstığın merkezi Şıracılar ve Kuruyemişçiler Odası Başkanı Ahmet Aslan ve yönetim kurulu üyelerini ziyaret etti. Oda başkanlığında gerçekleşen ziyarette Başkan Aslan, Başkan Beyazgül’e odanın çalışmaları konusunda bilgi verdi.

Başkan Beyazgül, oda ziyaretinin ardından Şıracılar pazarı esnafıyla bir araya geldi. Şıracılar ve Kuruyemişçiler esnafını ziyaret eden Başkan Beyazgül esnafın talep ve önerilerini dinledi. Türkiye’nin fıstık ihtiyacının büyük bir bölümünün Şanlıurfa’dan karşılandığını ifade eden Başkan Beyazgül, esnaflara bereketli bir sezon diledi.