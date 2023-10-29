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Beyazgül Şanlıurfa’yı tanıttı, Ahmet Hakan hayran kaldı

YAŞAM 29.10.2023, 13:30
Beyazgül Şanlıurfa’yı tanıttı, Ahmet Hakan hayran kaldı

Gazeteci Yazar Ahmet Hakan, Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül’ün davetiyle kente geldi. Başkan Beyazgül Gazeteci Hakan’ı Şanlıurfa’nın tarihi sokaklarını, taş evlerini gezdirerek
şehrin kültürel varlıklarını tanıttı. Ahmet Hakan Şanlıurfa’nın tarihine, mimarisine ve kültürüne hayran kaldı.ŞANLIURFA (İGFA) - Şanlıurfa’da turizmi geliştirmek, şehrin tanıtımını yapmak, kente daha fazla yerli ve yabancı turistin gelmesini sağlamak adına tanıtımlar, festivaller ve yarışmalar yapan Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Başkan Beyazgül öncülüğünde kenti tanıtmaya devam ediyor.

Bu kapsamda 12 bin yıllık tarihi ile tarihe ışık tutan Şanlıurfa’ya gelen Gazeteci Ahmet Hakan Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül ile birlikte kentin tarihi alanlarını ve türkülere konu olan dar sokaklarını gezdi. Başkan Beyazgül şehirle ilgili her ayrıntıyı aktarırken Ahmet Hakan ise anlatılan her yeni bilgide Şanlıurfa’ya hayran kaldı.

Tarihi kabaltı, nahit taşlarıyla örülü eski Urfa evleri, Şanlıurfa’nın taş fırınları, camiler gibi önemli mihenk taşlarını gezen ve inceleyen Ahmet Hakan benzeri yapıların Gaziantep’te de olduğunu ancak Şanlıurfa’nın büyüleyici bir yer olduğunu kaydetti.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül ile uzun süre tarihi yerleri gezen Gazeteci Ahmet Hakan’a ve Başkan Beyazgül’e vatandaşların ilgisi de yoğun oldu. Esnaflarla da yakından ilgilenen Başkan Beyazgül ve Hakan gittikleri bir fırında Şanlıurfa’ya özgü tescilli lezzetlerden olan tırnaklı ekmek ve isot reçeli ikram edildi.

Beyaz TV sunucusu Tahir Sarıkaya’nın da eşlik ettiği gezide Şanlıurfa’yı ziyarete gelen yerli ve yabancı misafirlerle tek tek sohbet eden Ahmet Hakan Şanlıurfalıların çok şanslı olduğunun altını çizdi.

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