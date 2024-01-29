Beyaza bürünen Kulmahmut Köyü’nde yürekler ısındı

Köy ziyaretleri ile çalmadık kapı bırakmayan İzmit Belediyesi Çınar Ekibi, son olarak Kulmahmut Köyü sakinlerini ziyaret ettiKOCAELİ (İGFA) - İzmit Belediyesi Çınar Ekibi, yaz kış demeden köyleri ziyaret etmeye ve vatandaşlarla buluşmaya devam ediyor. Ziyaretleriyle yürekleri ısıtan Çınar Ekibi, son olarak Kulmahmut Köyü sakinleriyle buluştu. Kapı kapı gezen ekip tüm köy halkının belediyeden taleplerini dinledi. Ekibi büyük bir memnuniyetle karşılayan köy sakinleri Başkan Hürriyet ve ekibine teşekkür etti.