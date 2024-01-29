Son Dakika
Beyaza bürünen Kulmahmut Köyü’nde yürekler ısındı
YAŞAM 29.01.2024, 15:38
Köy ziyaretleri ile çalmadık kapı bırakmayan İzmit Belediyesi Çınar Ekibi, son olarak Kulmahmut Köyü sakinlerini ziyaret ettiKOCAELİ (İGFA) - İzmit Belediyesi Çınar Ekibi, yaz kış demeden köyleri ziyaret etmeye ve vatandaşlarla buluşmaya devam ediyor. Ziyaretleriyle yürekleri ısıtan Çınar Ekibi, son olarak Kulmahmut Köyü sakinleriyle buluştu. Kapı kapı gezen ekip tüm köy halkının belediyeden taleplerini dinledi. Ekibi büyük bir memnuniyetle karşılayan köy sakinleri Başkan Hürriyet ve ekibine teşekkür etti.
15
açık
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Fenerbahçe
|23
|60
|2. Galatasaray
|22
|57
|3. Trabzonspor
|22
|37
|4. Beşiktaş
|23
|36
|5. Rizespor
|23
|35
|6. Antalyaspor
|22
|33
|7. A.Demirspor
|23
|31
|8. Başakşehir
|23
|30
|9. Kasımpasa
|22
|29
|10. Kayserispor
|22
|29
|11. Sivasspor
|23
|29
|12. Ankaragücü
|23
|28
|13. Alanyaspor
|23
|27
|14. Hatayspor
|23
|25
|15. Samsunspor
|22
|25
|16. Karagümrük
|23
|24
|17. Gaziantep FK
|22
|23
|18. Pendikspor
|23
|23
|19. Konyaspor
|23
|21
|20. İstanbulspor
|22
|10
|Takımlar
|O
|P
|1. Eyüpspor
|20
|48
|2. Göztepe
|20
|39
|3. Kocaelispor
|20
|39
|4. Bodrumspor
|20
|35
|5. Ahlatçı Çorum FK
|20
|34
|6. Bandırmaspor
|20
|33
|7. Sakaryaspor
|20
|33
|8. Gençlerbirliği
|20
|31
|9. Boluspor
|19
|26
|10. Ümraniye
|20
|24
|11. Manisa FK
|20
|23
|12. Erzurumspor
|20
|23
|13. Keçiörengücü
|20
|23
|14. Adanaspor
|20
|20
|15. Şanlıurfaspor
|19
|19
|16. Tuzlaspor
|20
|19
|17. Altay
|20
|11
|18. Giresunspor
|20
|6
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|21
|48
|2. M.City
|20
|43
|3. Arsenal
|21
|43
|4. Aston Villa
|21
|43
|5. Tottenham
|21
|40
|6. West Ham United
|21
|35
|7. Brighton
|21
|32
|8. M. United
|21
|32
|9. Chelsea
|21
|31
|10. Newcastle
|21
|29
|11. Wolves
|21
|29
|12. Bournemouth
|20
|25
|13. Fulham
|21
|24
|14. Brentford
|20
|22
|15. Crystal Palace
|21
|21
|16. Nottingham Forest
|21
|20
|17. Everton
|21
|17
|18. Luton Town
|20
|16
|19. Burnley
|21
|12
|20. Sheffield United
|21
|10
|Takımlar
|O
|P
|1. Girona
|22
|55
|2. Real Madrid
|21
|54
|3. Atletico Madrid
|21
|44
|4. Barcelona
|21
|44
|5. Athletic Bilbao
|22
|42
|6. Real Sociedad
|22
|36
|7. Real Betis
|22
|34
|8. Valencia
|22
|32
|9. Las Palmas
|22
|31
|10. Getafe
|20
|26
|11. Deportivo Alaves
|22
|26
|12. Osasuna
|21
|26
|13. Rayo Vallecano
|21
|24
|14. Villarreal
|22
|23
|15. Mallorca
|22
|20
|16. Sevilla
|22
|17
|17. Celta Vigo
|22
|17
|18. Cadiz
|22
|16
|19. Granada
|21
|11
|20. Almeria
|22
|6
Röportaj & Söyleşi Tümü