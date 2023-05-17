Beyaz Kalplerden yılsonu bilgi yarışması

Beyaz Kalpler Eğitim ve Gelişim Merkezinde eğitim gören öğrenciler bilgi yarışmasında kıyasıya rekabet ettiKOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesine bağlı İzmit Beyaz Kalpler Eğitim ve Gelişim Merkezinde eğitim gören öğrenciler bilgi yarışmasında kıyasıya rekabet etti. Genel kültür, tarih, coğrafya ve din kültürü konu başlıklarını içeren bilgi yarışmasında 1. Mehmet Akif Ersoy, 2. ise Orhan Veli Kanık grubu oldu.

Leyla Atakan Kültür Merkezinde gerçekleşen yarışmaya merkezde eğitim ve gelişim faaliyetlerine katılan öğrenciler, eğitmenler ve misafirler katıldı. Bir sosyolog ve bir öğrencinin jüri üyeliği yaptığı yarışmada 3’er kişilik 5 grup katıldı. Yarışmanın 25 soruluk bölümünde eşitlik olduğundan dolayı iki gruba 10 tane belirleyici soru soruldu. Yarışmanın sonucunda 1. olan grup öğrencilerinin her birine tablet, diğer gruplarda yer alan öğrencilere de kitap ve katılım sertifikası verildi.

BEYAZ KALPLER

Bilgi yarışması için bir aydır çalıştıklarını anlatan öğrenciler gelen misafirlere kendi elleriyle yaptıkları yiyecek ve içecekleri ikram ettiler. 2014 yılında bu yana faaliyetlerine devam eden İzmit Beyaz Kalpler Eğitim ve Gelişim Merkezinde öğrenciler dört ana branşta eğitim almaktadırlar. Ana branşlar; aşçı yardımcılığı, barista, güzellik ve saç bakım hizmetleri ve Pastacılık kurslarını içermektedir. Bunun yanında spor, drama eğitimi, müzik, cam boncuk gibi hobi atölyeleri de bulunmaktadır. Öğrencilerimiz kurslarını bitirdiklerinde Kocaeli Üniversitesi destekli sertifikaya da sahip olmaktadır. Öğrencilerimiz bu süreçte birçok etkinlik yarışma ve kültür sanat gezilerine de katılmaktadır.