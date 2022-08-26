Beton asfalta vatandaşlar da el attı

Ordu Büyükşehir Belediyesi, Korgan ilçesine bağlı Sarıaliç ve Koçcuğaz mahalle yollarını betonla buluşturmak için çalışma başlattı. Belediye-vatandaş iş birliği ile yapılan yolda hem zamandan hem de ekonomik olarak tasarruf sağlanıyor.ORDU (İGFA) - Ordu’da kırsal yol ağlarındaki asfalt ve beton yol hamlesi sürüyor. On yılların sorunlarını bir bir çözüme kavuşturarak, hayalleri gerçeğe dönüştüren Büyükşehir Belediyesi, bazı yatırımlarda belediye vatandaş iş birliğine giderek, gönül birlikteliğini hizmetlere yansıtıyor.

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, Korgan ilçesinin iki mahallesinde beton yol çalışmalarının devam ettiğini söyledi.

SARIALİÇ MAHALLE YOLUNU NİKSAR KARAYOLUNA BAĞLIYOR

Yapılan hizmetlerde gönül birlikteliğine vurgu yapan Başkan Güler, “Bazı ilçelerimizde vatandaşlarımızın yapılan çalışmalara gönüllü olarak destek vermesi bizleri ayrıca mutlu ediyor. Korgan ilçemizde kırsal nüfusun yoğun olduğu Sarıaliç mahallesinde beton yol çalışmalarımız sürüyor. Bu yol aynı zamanda mahalleyi Niksar Karayolu’na bağlaması açısından da önemli bir güzergah” dedi.

KOÇCUĞAZ MAHALLE YOLU DA BETONLA BULUŞUYOR

Korgan’da ulaşım ve altyapı alanında sorunları bir bir çözüme kavuşturduklarını söyleyen Başkan Güler, “İlçede bir diğer kırsal nüfusun yoğun olduğu Koçcuğaz Mahalle yolunda da beton yol çalışması başlattık. Bu güzergah da Tepealan Mahalle yoluna direkt mahalle sağlıyor. En kısa sürede bu güzergahta da konforlu bir yolu hemşerilerimizin hizmetine sunacağız. Korgan ilçemize hayırlı olsun.” diye konuştu.