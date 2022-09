Özel gereksinimli bireylerle kurumları ve öğrencileri eşleştirme yaparak birebir arkadaşlıklar kurmasını sağlayan gönüllü sosyal sorumluluk hareketi Best Buddies Türkiye Eskişehir'de başlıyor. Projede yer almak isteyen kurumlar ve öğrenciler için tanıtım toplantıları 23-24 Eylül tarihlerinde Haller Gençlik Merkezi’nde Best Buddies Türkiye ekibi tarafından gerçekleştirilecek.ESKİŞEHİR (İGFA) - 54 ülkede 33 yıldır 1 milyon 300 binin üzerinde gönüllü ile faaliyetlerini sürdüren ve özel gereksinimli bireylerle gönüllüler arasında arkadaşlık kurulmasını sağlayan Best Buddies sosyal sorumluluk projesi Eskişehir’de başlıyor.

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi ile Best Buddies Turkey iş birliğiyle başlayacak olan projede, özel gereksinimli bireyler ile gönüllüler birebir eşleşerek (buddy) arkadaşlık kurması sağlanacak ve bireylerin yaşamında unutamayacakları özel bir sayfa açılacak.

23-24 Eylül tarihlerinde Haller Gençlik Merkezi'nde yapılacak tanıtım toplantısı ile projede yer almak ve gönüllü olmak isteyenler bilgilendirilecek.

Gönüllü katılımcıların “Uluslararası Gönüllülük Sertifikası” alacağı projenin tanıtım toplantıları kurumlar için 23 Eylül Cuma saat 15.00’te, öğrenciler için ise 24 Eylül Cumartesi saat 13.00’te Haller Gençlik Merkezi’nde gerçekleştirilecek.

Projede yer almak ve gönüllü olmak isteyenlerin https://linktr.ee/bestbuddiestr üzerinden proje hakkında detaylı bilgi alabileceklerini belirten Büyükşehir Belediyesi yetkilileri, sosyal sorumluluk üzerine çalışmalar gerçekleştirmek isteyenler ile özel gereksinimli bireyleri Haller Gençlik Merkezi’ne beklediklerini ifade ettiler.

-BEST BUDDİES NEDİR?-

Dünya genelinde 30 yılı aşkındır faaliyet gösteren “Best Buddies”, projenin 50. uygulama noktası olarak 2010 yılında Türkiye’de faaliyete geçmiştir. Türkiye’de sosyal sorumluluk projesi Güzel İşler Derneği tarafından İzmir Bergama merkezinden yönetilmektedir. Best Buddies kendini, özel gereksinimli bireylere bire bir dostluklar, entegre istihdam, liderlik geliştirme ve kapsayıcı yaşam fırsatları yaratmak için küresel bir gönüllülük hareketi oluşturmaya adamış kar amacı gütmeyen bir organizasyondur. Best Buddies’in hizmet ettiği topluluk, bunlarla sınırlı olmamakla beraber, Down Sendromu, Otizm, Fragile X, Williams Sendromu, Serebral Palsi, travmatik beyin hasarı ve diğer tanı konulmamış zihinsel ve gelişimsel engel gruplarını içerir. Proje kapsamında yer alan programlar ile bu topluluk içerisindeki bireylerin akranlarıyla anlamlı dostluklar kurmalarına, başarılı işler elde etmelerine, bağımsız yaşamalarına, topluluk önünde konuşmalarına, kendilerini savunmalarına, iletişim becerilerini geliştirmelerine ve topluluk tarafından değerli hissetmelerine yardımcı olmaktadır.