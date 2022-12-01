'Beslenme Saati' İstanbul'dan Türkiye'ye yayılıyor

İstanbul'da Beylikdüzü Belediyesi’nin ilçedeki her çocuğun bir öğün sağlıklı gıdaya ücretsiz erişebilmesini sağlamak için 2022 yılı şubat ayında hayata geçirdiği “Beslenme Saati” uygulaması tüm Türkiye’ye yayılıyor.İSTANBUL (İGFA) - İstanbul'un Beylikdüzü ilçesinde başladığı günden bu yana toplam 89 bin 527 öğünün çocuklara ücretsiz ulaştırıldığı “Beylikdüzü Beslenme Saati” Selvi Kılıçdaroğlu desteğiyle “Türkiye Beslenme Saati”ne dönüşüyor.

Selvi Kılıçdaroğlu projenin elçisi olarak; toplumun ortak hassasiyeti olan çocukların sağlığı, beslenmesi ve bu anlamda sosyal adaletin tesisi konusunda liderlik edecek.

Böylelikle uygulama daha geniş bir kitleye yayılarak daha çok çocuğa ulaşacak.

Örnek uygulamaya destek veren Selvi Kılıçdaroğlu, 2 Aralık Cuma günü ziyaret edeceği Beylikdüzü Mutfak’ta, Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık ile birlikte beslenme çantalarının hazırlanmasından dağıtıma çıkarılmasına kadar olan tüm aşamalarını yerinde inceleyeceği öğrenildi.