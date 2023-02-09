Beşiktaş taraftarı Kerem'e itfaiyecilerden maç sözü
İstanbul Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Arama Kurtarma ekipleri Hatay’da can kurtarmaya devam ediyor.HATAY (İGFA) - Hatay Defne’de oturdukları evde annesiyle birlikte 4 gün boyunca enkaz altında kalan Kerem onu kurtarmak için seferber olan itfaiyecilerle sohbet etti.
Koyu bir Beşiktaş taraftarı olduğunu söyledi. Daha önce hafif yaralı kurtarılan dedesi enkaz başında ağlarken, torununu çıkaracakları sözünü veren itfaiyeciler “birlikte maça gideceğiz” diyerek dedeyi sakinleştirdi.
O anlar bir sosyal medya kullanıcısı tarafından paylaşıldı. İtfaiye amiri ve ekibi sözünü tuttu. Birkaç saat sonra annesi Nazlı ile birlikte Kerem de sıkıştığı yerden çıkarıldı.
Sedyede götürülürken itfaiyeciler birlikte Beşiktaş maçına gideceklerini hatırlatıp Kerem’i sağlık ekiplerine teslim etti.
https://youtu.be/oFHwQ4zVAIs
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