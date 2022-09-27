Beşiktaş'ın taraftar hikayesi beyaz perdede

Aşk deyince akla gelen ilk futbol takımı Beşiktaş’ın taraftar hikayesi film oluyor.İSTANBUL (İGFA) -Yapımcılığını Sowa Yapım’ın üstlendiği, 'Aşkın Saati 19:03 filmin yönetmen koltuğunda ise Hasan Gümet’in oturuyor. Senaryosunu Özgür Özgülgün’ün kaleme aldığı film, önceki gün motor dedi.

Bir dedenin, torununa işlemek istediği Beşiktaş ruhunun anlatıldığı filmin başrollerini Berat Efe Parlar, Feride Hilal Akın, Ali Sürmeli, Ayhan Taş, Bülent Çolak gibi başarılı oyuncular paylaşıyor.

Uzun bir ön hazırlık çalışmasının ardından sete çıkan ekip, kostümünden, mekanlara, sanattan tekniğe kadar birçok detay üzerinde titizlikle çalıştı. Türkiye’nin en büyük taraftar filmi ‘Aşkın Saati 19:03’ün çekimleri 4 haftada İstanbul’un da tamamlanacak.

'Aşkın Saati 19:03 24 Şubat 2023’te beyazperde de seyircisiyle buluşacak.

OYUNCU KADROSU

'Aşkın Saati 19:03 filminde Berat Efe Parlar (Oktay), Feride Hilal Akın (Aslı), Ali Sürmeli (Ramço Dayı), Ayhan Taş (Başkan), Bülent Çolak (Makas), Özgür Özgülgün (Cazgır), Sadi Celil Cengiz (Atom Karınca), Pascal Nouma (Pascal), Bahtiyar Engin (Bahtiyar), Deniz Hıracan (Merve), Cansu Fırıncı (Hoca), Türev Uludağ (Burak), Aslı Bankoğlu (Münevver), Bülent Uslu (Bülent Uslu), Ebru Karanfilci (Asuman), Birol Güven (Üniversite hocası), Ferdi Akanur (Antikacı), Hayko Cepkin (Hayko), Pınar Akın (Jale), Kobra Murat (Falcı), Natavan Alakbarova (Patron) gibi başarılı oyuncular yer alıyor.