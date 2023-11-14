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BESAŞ’tan çalışanlarına hijyen eğitimi

YAŞAM 14.11.2023, 10:04
BESAŞ’tan çalışanlarına hijyen eğitimi

Türkiye’nin üçüncü, Bursa’nın ise en büyük ekmek üretim tesisi olan Bursa Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden BESAŞ, bünyesinde çalışan personellere yönelik ISO 22000 Gıda Güvenliği ve Helal Gıda eğitimi verdi.BURSA (İGFA) - Bursalılara 500’ün üzerinde satış noktasıyla hizmet veren BESAŞ, gıda kaynaklarının hijyenik ve güvenilir bir biçimde kullanılarak hijyenden ödün verilmemesi adına düzenlediği gıda güvenliği eğitimlerini aralıksız sürdürüyor.

BESAŞ idari, üretim, sevkiyat, satın alma birimi de dahil olmak üzere tüm personelin katılımıyla Atatürk Kongre Kültür Merkezi’nde düzenlenen programda, ilk olarak Gıda Mühendisi Gaye Göncü tarafından ‘ISO 22000 Gıda Güvenliği ve Hijyen Eğitimi’ verildi. Eğitimde, ürünlerde gözle görülebilen ve görülmeyen riskler, hammadde, girdi ve çıktı aşamalarındaki kritik noktalara dikkat çekildi. Bulaş risklerine karşı hijyen, el yıkama, kişisel temizlik ve gıda maddelerinde bulaşı önlemek için kullanılan koruyucu ekipmanlar, gıdada hijyen ile alakalı yeni teknolojiler konularında da personelin bilgileri yenilendi.

Eğitim programında, Dünya Helal Birliği yetkilisi Ahmet Gelir tarafından “Helal Gıda” eğitimi de verildi. Ürünlerinde ‘Helal Gıda’ sertifikalarına sahip olan BESAŞ tarafından personelin de helal gıda konusunda bilinçlenmesi amaçlanırken, dünyadaki helal gıda konusunda yapılan çalışmalar, helal standartları ve helal sertifikasyon süreci anlatıldı.

Program kapsamında ayrıca Türk Kızılay yetkilileri tarafından kan ve kök hücre bağışı konularında bilgilendirme yapıldı. Türk Kızılay yetkilisi Ramazan Çiçek tarafından desteklerinden dolayı Besaş Genel Müdürü Hakkı Gülşen, Genel Müdür Yardımcısı Eyüp Dündar ve yapmış olduğu kök hücre nakli nedeniyle Üretim Personeli Okan Araz’a teşekkür plaketi takdim edildi.

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