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BESAŞ'tan yüksek kaliteli hizmet

YAŞAM 26.05.2023, 12:08
BESAŞ'tan yüksek kaliteli hizmet

Türkiye’nin en büyük 5 şehri arasında en ucuz ve kaliteli halk ekmeğini BESAŞ marifetiyle vatandaşlarla buluşturan Bursa Büyükşehir Belediyesi, yeni konseptle oluşturduğu BESAŞ fabrika satış mağazasında da halk ekmeği, süt, süt ürünleri ve diğer unlu mamulleri vatandaşlara ulaştırmaya devam ediyor.BURSA (İGFA) - Türkiye’nin üçüncü, Bursa’nın ise en büyük ekmek fabrikası olan, yılda yaklaşık 85 milyon adet ekmek ile çiftçilerden alınan yaklaşık 4 milyon litre sütten elde edilen süt ürünlerini Bursalılarla buluşturan BESAŞ, hizmet kalitesinden taviz vermemek için kendini yenilemeye devam ediyor.

Üretilen ürünlerin en sağlıklı şekilde tüketiciye ulaştırılması amacıyla hizmet filosunu her geçen gün yenileyen BESAŞ, ekmek fabrikasının yanında yeni konseptle oluşturduğu satış mağazasını da Bursalıların hizmetine sundu.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, BESAŞ tesislerini gezerek üretim süreçleriyle ilgili bilgi aldı. Daha sonra yenilenen satış mağazasına geçen Başkan Aktaş, hizmet filosuna dahil edilen yeni araçları da inceledi. Satış mağazasından alışveriş yapan Başkan Aktaş, vatandaşlarla sohbet ederek fikirlerini aldı. Kurulduğu günden bu yana kaliteyi ve sağlığı ön plana alan BESAŞ’ın, en önemli iştiraklerden biri olduğu kaydeden Başkan Aktaş, BESAŞ’ın, Türkiye’nin en büyük 5 şehrinde en ucuz halk ekmeğini satan kuruluş olduğunu söyledi. BESAŞ’ın hizmetlerinin yanında kar elde etmeye de devam ettiğini belirten Başkan Aktaş, “Elde edilen bu kârı yine vatandaşlarımıza hizmet için tesis yenilenmesi, yeni araç ve ekipmanla alakalı çalışmalarda kullanıyoruz. Bu yatırımların hepsini sadece kendi öz kaynaklarıyla gerçekleştiriyor. Büyükşehir Belediyesi’nden veya herhangi bir farklı kurumdan BESAŞ’ı sübvanse etmek gibi bir durum yok. Bu yıl 2 adet yeni fiber kasa ekmek dağıtım kamyonunu araç filomuza ekledik. Ayrıca BESAŞ’ın vizyonunu ön plana çıkaran ve vatandaşlarımıza ayrıcalıklı bir hizmet anlayışıyla yenilediğimiz fabrika satış mağazamızın açılışını yaptık. Her geçen gün artan bir taleple de karşı karşıyayız. Vatandaşlarımızın ekmek fabrikamızın hemen yanındaki satış mağazasını ziyaret etmesini istiyorum. Ekmeğin yanında diğer ürünleri de rahatlıkla bulabilecekler” dedi.

ÜRETİCİYE BÜYÜK DESTEK

BESAŞ’ın diğer şirketler gibi Bursa’ya katma değer sağlayan güzide bir firma olduğunu ifade eden Başkan Aktaş, göreve geldikleri günden bu yana kaliteli, hijyenik ve sağlıklı gıda ürünlerini Bursalılarla buluşturduklarını dile getirdi. Bunun yanında BESAŞ ile Bursa’da çiftçilere ve kooperatiflere ciddi kazanımlar sağladıklarını anlatan Başkan Aktaş, “Orhaneli, Keles, Büyükorhan ve Harmancık ilçelerindeki kalkınma kooperatifleri ve birlikler vasıtasıyla 2022 yılında çiftçiden 4 milyon litreye yakın süt aldık. Buna karşılık 30 milyon TL’ye yakın ödeme gerçekleştirdik. 2017 yılı Kasım ayından bu yana 28 milyon litreden fazla sütü çiftçilerimizden aldık ve 100 milyon lira civarında ödeme gerçekleştirdik. Yine dağ ilçelerinde ekimi yapılan 29 ton siyez buğdayı alımı yaptık. 2022 yılında bu siyez buğdaylarından 210 bine yakın siyez ekmeğini tüketici ile buluşturduk. Yerel ve özellikle kadın kalkınma kooperatiflerinin üretmiş olduğu farklı lezzetlerin de tedarikini sağlayıp BESAŞ marifetiyle satışa sunarak halkımıza ulaştırıyoruz” diye konuştu.

Yaşanan bütün afetlerde Bursa Büyükşehir Belediyesi marifetiyle ilk andan itibaren hep ön saflarda olduklarını söyleyen Başkan Aktaş, sadece BESAŞ eliyle ilk gün tüketime hazır 1000 adet erzak kolisi ve 450 bine yakın ekmeği Kahramanmaraş merkezli deprem bölgesine sevk ettiklerini hatırlattı. Başkan Aktaş, “Bursa’mıza mâl olmuş ve belediyemizin tüm iştiraklerinin yanında BESAŞ gibi büyük bir markaya sahip olmaktan ve vatandaşlarımıza hizmet etmekten dolayı büyük mutluluk duyuyoruz" dedi.

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