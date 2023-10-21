Bergama’ya 103 milyon liralık hayat hattı

İzmir Büyükşehir Belediyesi İZSU Genel Müdürlüğü’nün "Cumhuriyetin 100. Yılında 100 Proje" başlıklı yatırım programı kapsamında Bergama’da 103 milyon liraya mal olacak 21 kilometrelik atık su ve yağmur suyu hattı projeleri ile 29 kilometrelik içme suyu hattının temeli atıldı.İZMİR (İGFA) - İzmir Büyükşehir Belediyesi İZSU Genel Müdürlüğü’nün "Cumhuriyetin 100. Yılında 100 Proje" başlıklı yatırım programı kapsamında Bergama’da üç önemli yatırımın temeli atıldı.103 milyon liraya mal olacak 21 kilometrelik atık su ve yağmursuyu hattı ile 28 kilometrelik içme suyu hattının İslamsaray Mahallesi'nde yapılan temel atma törenine İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mustafa Özuslu, Bergama Belediye Başkanı Hakan Koştu, Dikili Belediye Başkanı Adil Kırgöz, Foça Belediye Başkanı Fatih Gürbüz, İZSU Genel Müdürü Ali Hıdır Köseoğlu, siyasi partilerin temsilcileri, muhtarlar ve yurttaşlar katıldı.

“Tüm dünya liderlerine sesleniyoruz; derhal harekete geçin” Tören konuşmasına İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırılarına değinerek başlayan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, “Gazze’ye yönelik bir hastane de dahil olmak üzere birçok sivil yerleşimin ve oradaki masum canların, çocukların hedef alındığı İsrail’in Gazze saldırılarını şiddetle kınıyorum.Masum canların özellikle bebeklerin, çocukların katledilişini uzaktan seyretmek, hepimizin yüreğini parçalıyor.Diliyorum ki bu zalimlik son bulur.Çocukların çocukluklarını yaşaması mümkün olur.Tüm dünya liderlerine sesleniyoruz: Derhal harekete geçin.Derhal bu katliamı durdurun” dedi.

“İzmirlilere insan onuruna yakışır bir yaşam sözümüz var” Bergama’ya değer katacak, koruyacak, güçlendirecek çok önemli altyapı yatırımlarının temelini hep birlikte attıklarını söyleyen Başkan Tunç Soyer, “Dört buçuk yıllık görev sürem boyunca sizlerin taleplerini kılavuz edindik.Sizlerin belediyemizden en büyük beklentisi altyapı sorunlarının çözülmesiydi.Biz bu sorunları ayrıntılı bir şekilde mercek altına aldık ve altyapı yatırımlarımıza önceliği verdik.Bu kararlılıkla, İzmir’in gelmiş geçmiş en büyük altyapı seferberliğini başlattık.Bu önceliğimiz ile İzmir’in günümüze kadar bekletilmiş tüm altyapı sorunlarını teker teker çözdük.Çözmeye devam ediyoruz.Çünkü bizim tüm İzmirlilere insan onuruna yakışır bir yaşam sözümüz var” diye konuştu.

İZSU’dan altyapı ağına bin 200 kilometrelik kanalizasyon şebekesi Altyapı seferberliği kapsamında sadece İZSU’nun yaptığı altyapı yatırımlarının bedelinin 16 milyar lirayı bulduğunu anımsatan Başkan Soyer, şunları söyledi: “İZSU, 4 milyar 900 milyon lira harcayarak kentimizin altyapı ağına bin 200 kilometrelik kanalizasyon şebekesi daha kazandırdı.İzmir’in her bir noktasına kesintisiz ve sağlıklı içme suyu hizmeti sağlama hedefimiz doğrultusunda, son dört yılda 4 milyar liralık yatırımla 2 bin 500 kilometre içme suyu şebekesi inşa ettik.Bergama’da üç yeni altyapı çalışması inşaatına bugün itibarıyla başlıyoruz.Bunlardan ilki İslamsaray mahallemizin yeni atık su ve yağmursuyu hattı.İkincisi, Tepeköy, Yalnızev, Kadriye, Bahçelievler ve Maltepe mahallelerimizin yeni atık su ve yağmursuyu hatları.Üçüncüsü ise Yukarıada, Zeytindağ mahallelerimizin yeni içme suyu hatları.”

“Bergamalıların içme suyu ihtiyacını nesiller boyunca güvence altına aldık” Toplam 103 milyon liralık büyük bir yatırım olan bu üç proje sayesinde, Bergama’nın altyapı ağına 21 kilometrelik atık su ve yağmursuyu hattı ile 29 kilometrelik içme suyu hattı kazandıracaklarını anlatan Soyer, “Tüm bu yatırımlarımız, Bergama’da ve İzmir genelinde güvenli yaşam alanları oluşturma hedefimize bizi bir adım daha yaklaştıracak.İzmir’in tüm ilçelerinde olduğu gibi burada da sağlıklı ve kesintisiz içme suyuna ulaşmak vatandaşlarımızın en temel hakkı.Bunun gereğini yerine getirmek ise bizim asli görevimiz.Hiç şüpheniz olmasın.Dört buçuk yılda yaptığımız çalışmalarla Bergamalıların içme suyu ihtiyacını nesiller boyunca güvence altına aldık.Biliyorum ki Bergama çok daha iyisini hak ediyor.İnşallah Nisan 2024’ten sonra çok daha fazlasını hep birlikte başaracağız” dedi.

“Bergama'ya hayırlı olsun” Bergama Belediye Başkanı Hakan Koştu da Bergama’nın İzmir'in coğrafya olarak en büyük ilçesi olduğunu belirterek, “Bu alanda hizmet etmek de kolay değil.Bu dönemdeki zorluklar tüm belediye başkan arkadaşlarımızın da hepimizin yaşadığı sorunlar.Pandemi, İzmir depremi ve ardından 6 Şubat depremi...İnşallah o günler bir daha yaşanmaz.Biz de bir an önce kendimizi toparlayarak yolumuza devam ederiz.İhtiyaçlar devam ediyor.Buraya yapılacak yatırımın Bergama'ya, İzmir'e hayırlı olmasını diliyorum” dedi,

“20 yıllık su sorunumuz çözüldü” İslamsaray Muhtarı Enes Delici yapılan çalışmalardan dolayı Başkan Soyer’e teşekkür etti. Tepeköy Muhtarı Mustafa Aktürk de bölgesindeki eksiklikleri belediyeye bildirdiğini ve ilettiği tüm sorunların çözüldüğünü aktararak, “Yaz aylarında su alamıyorduk.20 yıllık su sorunumuzu İzmir Büyükşehir Belediyesi çözdü.En büyük sorunlarımızdan biri de ulaşım yoluydu.Büyükşehir yol yapım çalışmalarına da başladı.Teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Bergama’ya sağlıklı içme suyu hattı kazandıracak İslamsaray Mahallesi Atık Su ve Yağmursuyu Şebeke İnşaatı ve Bergama Tepeköy, Yalnızev, Kadriye, Bahçelievler ve Maltepe Mahalleleri Atık Su ve Yağmursuyu Şebeke İnşaatı Projesi ile bölge daha dirençli bir altyapıya kavuşacak.İlçenin altyapı ağına yaklaşık 21 kilometrelik bir atık su ve yağmursuyu hattı daha kazandıracak bu iki dev yatırım için 69 milyon liralık bütçe ayrıldı.Bergama Yukarıada ve Zeytindağ Mahallesi İçme Suyu İnşaatı Projesi ise ilçeye 34 milyonluk yatırım bedeli ile 29 kilometrelik yeni ve sağlıklı içme suyu hattı kazandıracak.

Bergama’ya 183 milyon liralık yatırım İZSU Genel Müdürlüğü 2019 yılından bu yana Bergama’ya 183 milyon liralık yatırım yaptı.Temeli atılan yeni içme suyu hattı dışında bugüne kadar 116 kilometre içme suyu hattının yenileme çalışması tamamlandı.56 yeni içme suyu sondaj kuyusu açıldı.

İlçe genelinde 15 kilometrelik atık su hattı imal edilerek atık suların güvenli şekilde arıtma tesislerine ulaşması sağlandı.

Yeni yatırımlar geliyor Ahmetbeyler, Örenli ve Zeytindağ mahallelerine hizmet vermek üzere 3 paket atık su arıtma tesisinin ihalesine çıkıldı.Yakın zamanda Bölcek, Alibeyli, Sarıcalar, Zeytindağ, Yenikent, Göçbeyli, Pınarköy mahallelerinde de 7 yeni paket atık su arıtma tesisi kurmak için çalışmalar başlayacak.

Planlanan yatırımlar çerçevesinde Bergama’ya yakın zamanda 13 yeni içme suyu sondaj kuyusu ve 12 yeni paket içme suyu arıtma tesisi daha kazandırılacak.