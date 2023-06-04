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Bergama’da yayla yolculuğu başladı

YAŞAM 04.06.2023, 14:20
Bergama’da yayla yolculuğu başladı

İzmir'in Bergama ilçesinde her yıl aynı dönemde yapılan geleneksel yayla serüveni, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in katıldığı meraya hayvan salımı programıyla başladı. Yaz aylarını uçsuz bucaksız, serin meralarda geçirecek 11 bin küçükbaş ve 4 bin büyükbaş hayvanın yayla yolculuğu, renkli görüntüler oluşturdu.İZMİR (İGFA) - Bergama'da geçimini hayvancılıktan sağlayan üreticilerin geleneksel hayvan salımı programı, bu yıl da İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in katılımıyla yapıldı.  Çamavlu Köyü’nden 23 bin dekarlık Çamavlu Merası’na doğru 11 bin küçükbaş ve 4 bin büyükbaş hayvanın çıktığı yaz yolculuğu, Köy-Koop İzmir Birliği ve S.S Kozak Çamavlu Tarımsal Kalkınma Kooperatifi tarafından düzenlendi. Hayvan salımına Başkan Tunç Soyer ile birlikte Köy-Koop İzmir Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Neptün Soyer, Çamavlu Kooperatifi Başkanı Mustafa Kocabaş, üreticiler, kooperatif ortakları, muhtarlar ve yurttaşlar katıldı. Başkan Soyer, meranın kapısını açarak hayvanların yaz yolculuğunu başlattı ve beraberindekilerle yürüyüşünü sürdürdü. Yürüyüş sonrasında Başkan Soyer,  bölgedeki en yaşlı çınar ağacının altında dinlendi. Küçükbaş ile büyükbaş hayvanların yaylaya doğru yolculukları iki gün boyunca devam edecek. Büyükbaş ve küçükbaş hayvanlar altı ay boyunca bu yaylada kalacak.

Soyer: “Önemli bir geleneğe şahitlik ettik” Önemli bir geleneğe şahitlik ettiklerini belirten Başkan Tunç Soyer, “Yine meraya hayvan salımı için Çamavlu'dayız. Her sene geleneksel olarak adeta tören gibi yaşanıyor. Bütün yaz boyunca köylerdeki üreticilerimiz de hayvanlarını meraya yayıyor. Bütün yazı merada geçiriyor hayvanlar. Bu cennet parçası merada olağanüstü bir şenlik yaşanıyor. Hayvanlar özgürce bu güzelim topraklarda besleniyor. Onların sütleri, etleri bambaşka lezzette ve sağlıkta oluyor. Küçükbaş hayvancılığı desteklemek için olanca gücümüzle çalışıyoruz. Ama bunu en güzel yaptığımız yerlerden biri Çamavlu ve meraya hayvan salımı töreni. Her sene büyük bir heyecanla gerçekleştiriyoruz. Mera girdi maliyetlerinin bu kadar yüksek olduğu bir dönemde en doğru hayvancılık. Üreticilerimizin bütün zorluklara rağmen üretim sürecini devam ettirmelerinden de çok memnunuz. Büyükşehir Belediyesi olarak da her daim destek vermeye devam edeceğiz” dedi.

Üreticiye destek devam ediyor Bergama Çamavlu'da yılın 6 ayı merada geçirilerek ekonomik ve doğal koşullarda üretim yapılıyor. Elde edilen süt ve et, aile işletmeciliğini, S.S. Çamavlu Tarımsal Kalkınma Kooperatifi'ni ve İzmir'in kalkınmasını destekliyor. 2022 yılında Mera İzmir projesiyle kadim geleneklerle üretim yapan 700 çobandan kooperatifler aracılığı ile 19 milyon TL küçükbaş sütü alındı. Daha fazla üreticiye ulaşılması hedeflendi ve Bergama, Kınık, Menemen, Foça, Seferihisar, Güzelbahçe, Karaburun’da yapılan süt alımlarına Kiraz, Tire, Bayındır ve Torbalı ilçeleri de eklendi. “Başka Bir Tarım Mümkün” kriterlerine uygun üretim yapan üreticilerden keçi sütü 17 TL, koyun sütü ise 21 TL’den alınmaya devam ediyor. Mera İzmir ile Çamavlu'da sadece Mayıs ayı içerisinde 55 bin litre süt alımı yapıldı. Üreticiye bir ay içinde toplamda 1 milyon 250 bin TL destek sağlandı. Bu yıl süt alım sürecinden itibaren toplamda 565 bin litre süt alımı yapılarak üreticiye toplamda 7 milyon 250 bin TL destek sağlandı. Yıl içinde 587 bin litre süt alımı ve üreticiye 50 milyon TL’lik destek sağlanması hedefleniyor.

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