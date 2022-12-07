Bergama Travel Turkey Fuarı’nda

İzmir’de 8-10 Aralık 2022 tarihleri arasında 16.'sı düzenlenecek olan Travel Turkey Fuarı’nda Bergama’da yerini alacak.İZMİR (İGFA) - İzmir Sokakları Bölümünde stant açacak olan Bergama, turizm tanıtımı yapacak.



A hol İzmir Sokakları B-222 nolu standa kadim şehir Bergama’nın tanıtılacağını söyleyen Belediye Başkanı Hakan Koştu, “UNESCO Dünya Mirası Bergama’mız her yönüyle bir dünya markası. Göreve geldiğimiz ilk günden yaptığımız ve yapmaya devam ettiğimiz projelerimizle şehrimizi bir bütün içerisinde turizme hizmet eder konuma getirmeye çalışıyoruz. Tarihi yapılarımızda restorasyonlar, tarihi mahallelerimizde düzenlemeleri başlattık ve süratle devam ediyoruz. Bu çalışmalarımızda Selinos Antik Kanal Restorasyon ve Islah Projemiz lokomotif görevi görüyor. Her yönüyle şehrimizi turizmden daha çok gelir elde edecek bir konuma getirme gayretindeyiz” dedi.

Bergama standı, fuar süresince 8-10 Aralık 2022 tarihlerinde gezilebilecek.