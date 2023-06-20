Bergama Kermes Festivali'ne muhteşem açılış

Son yılların en iddialı, zengin program içeri ile hazırlanan Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ten UNESCO Dünya Mirası Bergama'ya emanet olan ve Atatürk'ün önerisiyle 1937 yılında başlayan ve bu yıl 87.'si düzenlenecek olan Türkiye’nin ilk yerel festivali, Uluslararası Bergama Kermesi muhteşem bir açılış töreni ile başladı.İZMİR (İGFA) - Hükümet Konağı önünde Atatürk Anıtı'na çelenk sunumu ile başlayan festival açılışı; Endüstri Meslek Lisesi- İstiklal Meydanı- Şadırvan Cami önünden Cumhuriyet Meydanı’na kadar gerçekleştirilen kortej yürüyüşü ile devam etti.

Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen acılış törenine AK Parti İzmir Milletvekili Yaşar Kırkpınar, Tarım ve Orman eski Bakanı Bekir Pakdemirli, İzmir İl Kültür ve Turizm Müdürü Murat Karaçanta, İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Mustafa Özuslu, Azerbaycan Şeki Valisi Elhan Usubov, Belediye Başkan Yardımcısı İntigam Ashirov, Bergama Belediye Başkanı Hakan Koştu, Bergama Kaymakamı Avni Oral, Garnizon Komutanı Tank Albay Adnan Aydın, MHP İzmir İl Başkanı Veysel Şahin, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının ve konuk ülkelerin temsilcileri, protokol üyeleri ve vatandaşlar katıldı.

Cumhuriyet Meydanı’nda saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından 87. Uluslararası Bergama Kermes Festivali'nin açılış konuşmasını Bergama Belediye Başkanı Hakan Koştu yaptı. Başkan Koştu, konuşmasında Türkiye'nin ilk, dünyanın ikinci yerel kültür ve sanat festivaline katılan vatandaşlara, protokol üyelerine, yerli ve yabancı konuklara teşekkür etti.

Dört yıl önce Bergama’nın geleceği için hep birlikte yola çıktıklarını konuşmasında belirten Başkan Hakan Koştu, "Gayemiz Bergama’yı büyütmek ve yüceltmekti. Çok şükür ki; 4 yılın ardından, halkımızın bize olan emanetinin hakkını vermenin mutluluğunu ve gururunu yaşıyoruz. Şehrimize hizmet yolunda Bergama’da elimizin değmediği bir nokta kalmadı. Çok kısa sayılabilecek sürede onlarca projeyi başlattık, birçok çalışmayı bitirdik ve yenilerini yapmaya devam ediyoruz. Zeytinpark'ı hemşehrilerimizin hizmetine açtık. İzmir'in ilk, Bergama'nın en büyük sosyal yaşam alanı olan 57.000 metrekarelik Millet Bahçemizi inşaa ediyoruz. Kanayan yaralarımızdan Çamlıpark ile birlikte şehrimizin tam kalbinde yeralan ve inşaatı hızla devam eden Millet Bahçesi’ni İnşallah yıl sonunda tamamlamış olacağız" dedi.