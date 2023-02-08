Bergama'dan bölgeye 11. tır yola çıktı

Bergama'da da başlatılan yardım kampanyasında toplanan malzemeler 11 ayrı tır ile bölgeye gönderilmek üzere yola çıktı.İZMİR (İGFA) - Kampanyaya Bergama’da 7’den 77’ye herkesin az çok demeden katkı sunmaya çalıştığını açıklayan Bergama Belediye Başkanı Hakan Koştu, “Kampanyaya malzeme yardımında bulunan hemşehrilerime, malzemelerin tasnifi için Erdal Önder Spor Salonu ve irtibat noktalarında görevli olarak çalışanlara, gönüllü olarak bulunan her meslek, her yaştan vatandaşlarımıza, sivil toplum kuruluşlarımıza teşekkürlerimi sunuyorum” dedi.

Bergama Kaymakamlığı, Bergama Belediyesi, Bergama Kızılay Başkanlığı ve sivil toplum kuruluşlarının işbirliği ile başlatılan yardım toplama kampanyasına vatandaşların büyük bir katılım sağladığını ve sağlamaya devam ettiğini belirten Belediye Başkanı Koştu, “Kullanılmamış kıyafetler, gıda, battaniye ve kişisel hijyen malzemeleri başta olmak üzere deprem bölgesinde kullanılacak yardım malzemelerini teslim aldıktan sonra tasnif ediyoruz. Ve süratle tırlara yükleyerek deprem bölgesine gönderiyoruz. Her bir tır yüklenince vakit kaybetmeden hemen yola çıkarıyoruz” dedi.