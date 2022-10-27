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Bergama'da işçilerinin aylık yemek ücreti bin 430 TL oldu

YAŞAM 27.10.2022, 15:19
Bergama'da işçilerinin aylık yemek ücreti bin 430 TL oldu

İzmir'de Bergama Belediyesi ve Hizmet-İş Sendikası arasında imzalanan ve halen yürürlükte bulunan Toplu İş Sözleşmesi’nde yer alan yemek bedelinde iyileştirmeye gidildi.İZMİR (İGFA) - Belediye ve Sendika arasında imzalanan ek protokol ile yemek bedeli günlük net 55 TL.’ye aylık bin 430 TL'ye yükseltildi.

İmza töreninde konuşan Belediye Başkanı Hakan Koştu, işçileri enflasyona ezdirmemek için, imkanlar ölçüsünde gayret gösterdiklerini belirterek, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatları ve yönlendirmeleri üzerine Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’mız ile Hak-İş ve Türk-İş Sendikaları arasında imzalanan Ek Çerçeve Anlaşma Protokolü ile Türkiye geneli kamu işçileri için yemek ücretlerinde artışa gidildi. Şimdi bizde bu protokole istinaden belediyemizde yetkili Hizmet-İş Sendikası ile ek protokolümüzü imzaladık. Bu yıl içinde 2’kez imzaladığımız ek protokoller ile işçilerimizin maaşlarında iyileştirme yapmıştık. 3. ek protokol ile de işçilerimizin yemek ücretlerinde iyileştirmeye gitmiş olduk. Hayırlı olsun” diye konuştu.

BELEDİYE KADROLU İŞÇİLERİ VE BAĞLI ŞİRKET ÇALIŞANLARINDA YEMEK ÜCRETİ AYNI OLDU, ÜCRET FARKLILIĞINA SON VERİLDİ

Bergama Belediye Başkan Yardımcıları Aşkın Uyar, Cüneyt Umutlu, Hizmet-İş Sendikası İzmir Şube Başkanı Gültekin Şimşek, işçi sendika temsilcileri ve sendika komite görevlilerinin katıldığı ek protokol imza töreni ile Bergama Belediyesi ve bağlı şirketlerinde uygulanan farklı yemek ücretlerine de son verilmiş oldu.

İmza töreninde konuşan Hizmet-İş Sendikası İzmir Şube Başkanı Gültekin Şimşek, talep ettikleri istek ve önerilere kayıtsız kalmayan Belediye Başkanı Hakan Koştu’ya ve Başkan Yardımcılarına teşekkür etti.

İmzalanan ek protokol ile yemek ücretinde yer alan farklılığa son verilmiş oldu.

Buna göre, kadrolu işçilerde 715,00 TL. , Beta şirketinde 770,00 TL. ve Bakırçay şirketinde 337,5 TL. olan yemek ücreti, tüm işçiler için günlük net 55,00 TL.’ye aylık net 1.430,00 TL.’ye çıkarılmış oldu.

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