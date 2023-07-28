Benim mahallem yaz kampında

Denizli Büyükşehir Belediyesi Kent Konseyi’nin geleneksel olarak düzenlediği, misafirlerinin gün boyu keyifli zaman geçirdiği Cankurtaran Yaz Kampı misafirlerini ağırlamaya devam ediyor.DENİZLİ (İGFA) - Denizli Büyükşehir Belediyesi Kent Konseyi’nin Benim Mahallem Projesi kapsamında hayata geçirdiği Cankurtaran Yaz Kampı misafirlerini ağırlamaya devam ediyor. Bu kapsamda Denizli Büyükşehir Belediyesi Gökpınar ve Kayıhan Sosyal Etkinlik Merkezi öğrencileri ile Akçeşme, Akkonak ve Karahasanlı Mahallesi sakini kadınlar kampa misafir oldu. Kampta gün boyu gönüllerince eğlenen misafirlere yönelik Denizli İl Sağlık Müdürlüğü’nce temel sağlık, AFAD Denizli İl Müdürlüğü uzmanlarınca afet yönetimi konularında bilgi verildi. Denizli Büyükşehir Belediyesi spor kursu eğitmenlerinin katılımıyla zumba yapan kadınlar, DENMEK eğitmenlerince geleneksel el sanatlarından keçe işleme imkanı buldu. Proje kapsamında çocuklar da eğitimlerin yanı sıra palyaço, yüz boyama, farklı oyun ve aktiviteler ile gün boyu eğlenceli zaman geçirdi.

Mahalle kültürü canlanıyor

Benim Mahallem ile 4 yıldan bu yana kadın ve çocukları yaz kampında misafir ettiklerini belirten Büyükşehir Belediyesi Kent Konseyi Başkanı Ali Değirmenci, “Sizler burada olduğunuz sürece Cankurtaran daha güzel, daha keyifli bir hale geliyor. Çocuklarımızın keyfine diyecek söz yok. Hep birlikte olduğumuz zaman buraların anlamı oluyor. Bu tesisler sizler ve çocuklarımız ile neşeleniyor” dedi. Misafirlere birçok konuda eğitimlerin de verildiğini kaydeden Değirmenci, “Önemli olan şehrimiz daha güzel ve yaşanılır bir hale gelsin. Bizden sonra gelecek olan nesil daha refah bir Türkiye’de ve Denizli’de yaşasın derdimiz ve gayemiz budur” dedi.