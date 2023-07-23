'Benim güzel Kütahyam' projesi sürüyor

Kütahya Belediyesi'nin sosyal belediyecilik projeleri arasında yer alan, Kütahya'da yaşayan 65 yaş ve üzeri vatandaşlar, belediyenin organizasyonu ile şehrin güzelliklerini yakından tanıma fırsatı buldu.KÜTAHYA (İGFA) - Kütahya Belediyesi organizasyonu ile "Benim Güzel Kütahyam" projesi devam ediyor.

Kütahya'da yaşayan 65 yaş ve üzeri vatandaşlar, Kütahya Belediyesi Hizmet Binamız önünden hareket ederek ilk durakları Ağaçköy Restoran oldu. Belediye Başkan Prof. Dr. Alim Işık’ın eşi Fatma Işık karşıladı. Ağaçköy Restoranda doğayla iç içe vakit geçiren 65 yaş ve üstü vatandaşlar daha sonra Millet Bahçesine geçtiler. Millet Bahçesi ziyaretin ardından Hisar Kalesi’ne giden vatandaşlar, Hisar Kalesinden Kütahya’nın eşsiz manzarasını izlediler. Hisar Kalesinde kendilerine eşlik eden Kütahya Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, misafirlerle tek tek sohbet ederek, kendileri için özel hazırlanan hediyelerini takdim etti ve hatıra fotoğrafı çektirdi.

Hisar’ın ardından Kütahya Belediyesi'nin restorasyonunu yaparak şehre kazandırdığı ecdat yadigârı Cafer Paşa Dârülkurrâsı’na uğrayan Kütahyalılar, Kur’an-ı Kerim okuma yeri olarak bilinen dârülkurrâda dualarını etti. Misafirlerin son durağı ise Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık’ın çok kısa bir sürede yapımını tamamlayarak Kütahya'nın imajını değiştirdiği Zafer Meydanı oldu.

Geziye katılan vatandaşlar, gezilen yerlerin birçoğuna gidemediklerini ve Kütahya Belediyesi'nin buna vesile olmasından dolayı çok memnun olduklarını ifade ederek Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık’a ve emeği geçenlere teşekkürlerini iletti.