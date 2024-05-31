Bengisu Dıngırdan Mimarlık açıldı

Sahipliğini Bengisu Dıngırdan’ın yaptığı Bengisu Dıngırdan Mimarlık Edirne'de hizmete girdi.

Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Edirne'nin Keşan ilçesine bağlı Büyük Cami Mahallesinde yer alan Dinçman İş Merkezinde gerçekleşen açılışa CHP Keşan İlçe Başkanı Anıl Çakır, Keşan Belediye Meclis Üyesi Işıl Irmak Erel, Keşan Belediyesi İmar İşleri Müdürü Benhur Felek, Mimarlar Odası Keşan Temsilciliği Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Savranoğlu’nun da katıldığı açılış töreni ile gerçekleştirildi.

Savranoğlu, Felek ve Çakır hayırlı uğurlu olması dilekleri ile açılışı gerçekleştirdi.

Bengisu Dıngırdan Mimarlık’a hayırlı olsun diyor, başarılar diliyoruz.