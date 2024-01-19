Belgin İba'dan Temel Soyyiğit'e 'geçmiş olsun'

Edirne-Havsa yolu istikametinde bulunan bir sıvı yağ fabrikasında çıkan yangın, kontrol altına alındı. Cumhur İttifakı Edirne Belediye Başkanı adayı Belgin İba ve beraberindekiler Soyyiğit Group'un Yönetim Kurulu Başkanı Temel Soyyiğit ve eşi Ayten Soyyiğit’e 'geçmiş olsun' ziyaretinde bulundu.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) -Edirne’de sıvı yağ fabrikasında dün akşam saatlerinde çıkan yangın, çok sayıda itfaiye ekibinin müdahalesiyle kontrol altına alındı. İtfaiye ekipleri, gün boyu yangının çıktığı siloda soğutma çalışması yaptı.

Edirne’de sıvı yağ fabrikasında Türkiye’nin en büyük silolarından birinde dün akşama saatlerinde çıkan yangın kontrol altına alındı.

Cumhur İttifakı Edirne Belediye Başkan adayı Belgin İba, Soyyiğit çiftine 'geçmiş olsun' dileklerinde bulundu.

İba, çıkan yangında can kaybı yaşanmamasının en büyük teselli olduğunu belirtti. İba, bu üzücü olaya rağmen, Edirne’nin en büyük sanayicilerinden olan firmanın güçlü ve başarılı bir şekilde yoluna devam edeceğini belirterek firmaya ve yangından etkilenen vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti.