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Belediyeden takdirlik proje! Hem üretti, hem de kazanırdı

YAŞAM 28.10.2023, 07:45
Belediyeden takdirlik proje! Hem üretti, hem de kazanırdı

Ordu Büyükşehir Belediyesi, 19 ilçede bulunan park ve yeşil alanlardaki oturma bankları, basketbol potaları, aydınlatma direkleri, korkuluk ve kent estetiğine görsel katkı veren ahşap saksıları kendi atölyesinde üretiyor. Büyükşehir Belediyesi kendi ürettiği malzemelerle satın almaya oranla 43 milyon 656 bin 225 TL tasarruf elde ederken çalışmaların daha hızlı bitmesini sağlıyor.ORDU (İGFA) - Alt yapıdan üst yapıya, tarımdan turizme, enerji ve teknoloji gibi birçok alanda yürüttüğü çalışmalarla örnek bir belediyecilik ortaya koyan Ordu Büyükşehir Belediyesi, hem şehircilik hem de kent estetiği alanında yaptığı çalışmalarla da takdir topluyor. Büyükşehir Belediyesi bu kapsamda, Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler’in “Düşünen, Üreten, Yarışan Ordu” düşüncesini tüm alanlarda uygulamaya devam ediyor.

ATÖLYE FABRİKA GİBİ ÜRETİM YAPIYOR

19 ilçede çok sayıda park inşa eden ve mevcut park ve yeşil alanlara modern bir kimlik kazandıran Ordu Büyükşehir Belediyesi, bu alanlarda kullanılan basketbol potalarından oturma gruplarına, aydınlatma direklerinden ahşap saksılara tüm araç ve gereçleri kendisi üretiyor. Parklar ve Yeşil Alanlar Dairesi Başkanlığı bünyesinde hizmet veren atölyelerde şu ana kadar 4 bin 950 bank, 3 bin 50 masa, 4 bin 500 metre korkuluk, 950 adet aydınlatma direği, 250 adet ahşap saksı, 275 adet kamelya, 9 adet mescit, 12 adet büfe, 9 adet pergola, 18 adet park giriş tagları, 100 takım basketbol potası, 40 takım futbol kalesi ve 40 takım voleybol direğinin üretilerek parklara kurulumu yapıldı.  

43.6 MİLYON TL TASARRUF

Satın alma maliyeti 95 milyon 28 bin 330 TL olan bu ürünler Büyükşehir Belediyesinin kendi atölyelerinde 51 milyon 372 bin 105 TL’ye mal oldu. Büyükşehir Belediyesi yalnızca parklara konulan malzemelerden 43 milyon 656 bin 225 TL tasarruf sağlayarak belediye bütçesine katkıda bulundu.

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