Belediyeden ilginç eğitim! Bisiklet nasıl sürülür?

Antalya Büyükşehir Belediyesi sağlıklı yaşam ve temiz çevre için temel bisiklet sürüş eğitimi düzenliyor. Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı tarafından “Temiz hava ve sağlıklı yaşam için pedallıyoruz” sloganıyla başlatılan kurslarda 10-65 yaş aralığındaki bisiklet severlere ders veriliyor.

ANTALYA (İGFA) - Akdeniz Kent Parkı bugünlerde bisiklet severlerin uğrak yeri haline geldi. Hem bir ulaşım aracı hem de spor amaçlı bisiklet kullanımının yaygınlaşması üzerine harekete geçen Antalya Büyükşehir Belediyesi temel bisiklet sürüş eğitimi düzenliyor. Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı ‘Temiz Hava ve Sağlıklı Yaşam için Pedallıyoruz’ sloganıyla 10 -65 yaş arası vatandaşlara Akdeniz Kent Parkı içerisinde oluşturulan parkurda temel bisiklet sürüş eğitimi veriyor.

Başkan Böcek'e Teşekkür

Özellikle kadın ve çocukların yoğun ilgi gösterdiği kursa katılanlar bisiklet üzerinde dengede durmayı ve pedal çevirmeyi öğreniyor. Bisiklet sürmeyi öğrenmenin mutluluğunu yaşayan vatandaşlar Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek’e teşekkür etti. Spor Hizmetleri Şube Müdürü Yakup Deveci, sosyal belediyecilik kapsamında vatandaşlara hizmet vermeye çalıştıklarını, bisiklete binmeyi çeşitli nedenlerden dolayı ertelemiş vatandaşların genç yaşlı fark etmeksizin eğitime beklediklerini söyledi.

Yeni Dönem Kayıtları

Akdeniz Kent parkı içinde gerçekleşen eğitime katılmak isteyenler 27 Temmuz -03 Ağustos tarihleri arasında www.abbsporhizmetleri.com adresinden kayıt olabilir.

05 Ağustos -19 Ağustos tarihleri arasında devam edecek eğitimlere ücretsiz olarak; Pazartesi, Çarşamba, Cuma ve Cumartesi günleri katılabilecek.

EĞİTİM PROGRAMI

(07.00 – 08.30) 21-65 yaş arası Erkek ve Kadın

(09.00-10.30) 21-65 yaş arası Erkek ve Kadın

( 17.00 -18.30) 21-65 yaş arası Erkek ve Kadın

(19.00- 20.30) 20 Yaş altı Erkek ve Kız