Belediyeden ibadethanelere sonbahar temizliği

Çorum Belediyesi, şehirdeki cami, mescid, Kur'an kursları ve türbelerin temizliğini yıl boyunca titizlikle sürdürmeye devam ediyor. Belediye ekipleri, düzenli aralıklarla gerçekleştirdikleri ayrıntılı temizlik çalışmalarıyla ibadethaneleri tertemiz hale getiriyor.ÇORUM (İGFA) - Çorum Belediyesi Sosyal Yarım İşleri Müdürlüğü tarafından 2023 yılı içerisinde 100 cami, 30 Kur’an Kursu, 17 mescid, 9 park mescidi ve 5 türbenin temizliği gerçekleştirildi.

Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, temizlik çalışmalarını yıl boyu sürdürdüklerini belirterek vatandaşların duasına talip olduklarını vurguladı. Sosyal belediyecilik alanında yaptıkları faaliyet ve çalışmaların toplumun bütün kesimlerini kapsadığını dile getiren Başkan Aşgın, cami ve ibadethanelerin temizliği noktasında da çok hassas olduklarını dile getirerek “Temizlikte adından sıkça söz ettiren şehrimizde ibadethanelerinin de tertemiz olması için çalışıyoruz.” dedi.