Belediye personeline promosyon müjdesi

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi ve ESKİ Genel Müdürlüğü’nde çalışan memur, kadrolu işçiler ve şirket işçilerini kapsayan “Aylık Maaş ve Ücret Ödeme Banka Promosyon İhaleleri” Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonu’nda gerçekleştirildi.ESKİŞEHİR (İGFA) - Büyükşehir Belediyesi’nin 2021 yılında 3 yıl süreyle gerçekleştirdiği ve süresi dolan “Aylık Maaş ve Ücret Ödeme Banka Promosyon İhaleleri” Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonu’nda Genel Sekreter Yardımcısı Deniz Kaplan’ın başkanlığında yapıldı.

Eskişehir’deki 26 bankaya bilgi verilen ve 9 bankanın kapalı zarf usulü teklif sunduğu ihaleler 2 oturum halinde tamamlandı. Büyükşehir Belediyesi çalışanları ile sendika temsilcilerinin de yakından takip ettiği, Büyükşehir Belediyesi ile ESKİ Genel Müdürlüğü’nde çalışan memur, kadrolu işçiler ve şirket işçilerinin 3 yıl süreyi kapsayan promosyon ihaleleri, kapalı zarfların açılması sonrası en yüksek teklifi veren 3 bankayla açık artırma usulü ile gerçekleşti.

Açık artırma sonucu en yüksek teklifi sunan Yapı ve Kredi Bankası ayrı ayrı yapılan 2 ihaleyi de kazandı. Buna göre Büyükşehir Belediyesi ve ESKİ Genel Müdürlüğü’nde çalışan toplam 1480 memur ve kadrolu işçi 35.000 TL, Büyükşehir Belediyesi, ESKİ Genel Müdürlüğü ve belediye şirketlerinde çalışan toplam 3591 şirket işçisi de 30.500 TL’lik promosyon ücreti alacak.