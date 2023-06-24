Belediye personeli bayramlaştı

Kurban Bayramı öncesi Büyükşehir Belediyesinin tüm birimlerini tek tek ziyaret eden Başkan Zolan, tüm çalışanlarla bayramlaştı.DENİZLİ (İGFA) - Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Kurban Bayramı öncesi Büyükşehir Belediyesinin tüm birimlerini ziyaret ederek çalışanlarla bayramlaştı. Başkan Osman Zolan'a, Denizli Büyükşehir Belediyesi Meclis Başkanvekili Ali Değirmenci, Genel Sekreter Mustafa Ünal, DESKİ Genel Müdürü Niyazi Türlü, Genel Sekreter Yardımcısı Ali Aydın, Seval Gebeş, Serhat Akbulut ve Ömer Faruk Özer eşlik etti. Sabahın erken saatlerinden itibaren Denizli’nin farklı bölgelerinde bulunan Büyükşehir Belediyesi hizmet birimlerini tek tek ziyaret eden Başkan Zolan ve beraberindekiler tüm çalışanların bayramını kutladı. Denizli’ye bugüne kadar birlikte çok güzel hizmetler yaptıklarını vurgulayan Başkan Zolan, “Vatandaşlarımızın taleplerini hep birlikte karşıladık, var olan sıkıntıları giderdik. ‘Yapılamaz’ denilen işleri hayata geçirerek Denizli’mizde birçok ilki de gerçekleştirdik. Hepinize bu çalışmalarınızdan dolayı ayrı ayrı teşekkür ediyorum” dedi.

Seyahat edeceklere uyarı

Aynı heyecan ve güçle bundan sonra da hep birlikte çalışmaya devam edeceklerini vurgulayan Başkan Zolan, “Allah’ım bir bayrama daha bizleri kavuşturdu. Dokuz günlük tatilde büyüklerimizi, akrabalarımızı, dostlarımızı, sevdiklerimizi, hastalarımızı ziyaret edelim, çocukları sevindirelim. Bayramda sevdiklerimizle güzel zaman geçirmeyi Allah’ım bizlere nasip etsin, bu mübarek günlerde ibadetlerimizi kabul ve makbul eylesin” diye konuştu. Seyahat edeceklere trafik kurallarına mutlaka dikkat etmeyi tembihleyen Başkan Zolan, şöyle konuştu: “Hepinizin Kurban Bayramını tebrik ediyorum, ailenizle beraber güzel bir bayram geçirmeyi diliyorum. İnşallah bayram dönüşünde yine hep birlikte şehrimize hizmet etmeyi, vatandaşlarımızın taleplerini karşılayıp yüzlerini güldürmeyi Allah’ım bizlere nasip etsin.”