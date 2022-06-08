Bekleyiş filminin çekimleri Afyonkarahisar'da tamamlandı

Afyonkarahisar'daki ilk ve tek film şirketi olan Kale Film Yapım tarafından "BEKLEYİŞ" (The Waiting) adlı uzun metraj sinema filmi çekimleri Afyonkarahisar'ın Sinanpaşa ilçesine bağlı Ahmetpaşa Kasabası'nda gerçekleştirildi.AFYON KENT HABER (İGFA) -Kale Film Yapım İmtiyaz sahibi Kazım Demirkırkan vizyona girecek olan 'Bekleyiş' adlı filmin, konusu, sahneleri ve çekim teknikleri olarak Türkiye'de ilklerin filmi olacağını söyledi.

Sinema severlerin dikkatini çekecek olan filmin gerilim, korku ve aksiyon olduğuna dikkati çeken Demirkırkan, ortalama 115 dakikalık gösterimi gerçekleşecek olan filmin çekimleri tarihe geçecek kadar kısa bir zaman olan 9 günde tamamlandığını kaydetti.

Demirkırkan, filmin gizli kodlara sahip yüksek rütbeli yabancı bir subayın, emekli olduktan sonra başına gelenleri anlattığını söyledi.

Başrollerini Hasan Hüseyin Elmas, Özcan Karademir, Zeynep Durgut ve Abdurrahman Özyakar'ın paylaştığı film bir yıl içinde vizyona girmesi bekleniyor.

6 kişilik set ekibinde ise yönetmen - Senarist - Görüntü Yönetmeni - Işık Şefi Kazım Demirkırkan, Koordinatör ve Makeup Artist Dilek Demirkırkan, Ses Şefi Ahmet Beytullah Sezer, Oyuncu Koçu Hasan Hüseyin Elmas, Kurgu - Montaj Mehmet Ekenel, Set-Grip İhsan Yumuturuğ bulunuyor.