Bekir Develi’den İsrail'e boykot çağrısı

İstanbul Bağcılar Belediyesi, Başkanlık Sahnesi’nde ilçe sakinlerini buluşturmaya ve ağırlamaya devam ediyor.İSTANBUL (İGFA) - Ramazan ayının maneviyatını Bağcılar halkına tüm hissiyatıyla yaşatmak isteyen İstanbul Bağcılar Belediyesi’nin önceki akşamki konuğu Bağcılarlılar tarafından büyük ilgi gören TV sunucusu ve yazar Bekir Develi’ydi.

Başkanlık Sahnesi’nde gerçekleştirilen etkinlikte Bekir Develi için saatler öncesinde etkinlik alanına gelen ve alanı tıklım tıklım dolduran Bağcılarlılar salondaki tüm koltukları doldurdu. Bekir Develi sahneye çıktığı an büyük bir alkış tufanı oluşturan ilçe sakinleri tüm sohbeti büyük bir ilgiyle takip etti.

Bekir Develi Gazze’ye destek için neler yapılabilir gibi konular ve Ramazan ayı hakkında anlattıklarıyla Bağcılarlı sevenlerine hem bilgilendirici hem de samimi bir sohbetle unutulmaz bir akşam yaşatırken Bağcılarlılar etkinlik sonunda Bekir Develi’yle fotoğraf çektirmek için uzun kuyruklar oluşturdu. “Bizim Gazze için harekete geçmemiz gerekiyor. Sessizliğimizin bedelini ödüyoruz” sözleriyle Gazze ve Filistin halkı için yapılması gerekenleri bir bir anlatan Bekir Develi ayrıca İsrail ürünleri olan, aslında Türk üretimi olduğunu düşündüğümüz fakat olmayan ürünleri anlatırken tüketici olarak bizlerin nerelere yönelebileceğini bu anlamda nasıl bilinçli bir tüketici olunabileceğini anlattı.