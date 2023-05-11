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Bekilli Mesireliğinde sona doğru

YAŞAM 11.05.2023, 10:00
Bekilli Mesireliğinde sona doğru

Büyükşehir Belediyesi ve Bekilli Belediyesi işbirliği ile düzenlenen Bekilli Mesireliği tamamlanma aşamasına getirildi.DENİZLİ (İGFA) - Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Büyükşehir Belediyesi ve Bekilli Belediyesi işbirliği ile yapımı sona yaklaşan Bekilli Mesireliğinde incelemede bulundu. Başkan Zolan’a Bekilli Belediye Başkanı Mustafa Çoban, AK Parti Bekilli İlçe Başkanı Abdurrahman Akdoğan, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ali Aydın ve Fen İşleri Dairesi Başkanı Nuriye Çevni ile beraberindekiler katıldı. Bir süre mesirelik alanda yapılan düzenlemeleri inceleyen Başkan Zolan burada yaptığı açıklamada Denizli’nin büyükşehir olmasının ardından her ilçeye ve mahalleye hizmet etmek için gece gündüz gayret ettiklerini söyledi. Gerek Denizli merkezde gerekse tüm ilçelerde birçok hizmet hayata geçirdiklerini ancak daha yapacakları işler olduğunu kaydeden Başkan Zolan, “İnşallah o işleri de vatandaşlarımızla el ele gönül gönüle yapmayı Allah'ım bizlere nasip etsin” diye konuştu.

“Bekilli’mize birçok hizmet yaptık”

Denizli’nin büyükşehir olmasıyla birlikte Bekilli ilçesinden de birçok talep geldiğini anlatan Başkan Zolan, “Biz hiçbir ayrım yapmadan gece gündüz çalıştık ve Bekilli’mize birçok hizmet yaptık. Altyapıdan üstyapıya, atık su arıtma tesisinden içme suyu depolarına, ‘Denizli’mizde ne varsa ilçelerimizde de o olacak’ dedik ve Bekilli’mize birçok alanda hizmet ettik” dedi. Bekilli ilçesinin istediği projelerden birisinin de mesirelik alan olduğunu ifade eden Başkan Zolan, şöyle konuştu: “Bekilli’mizde vatandaşlarımızın piknik yapabileceği, dinlenebileceği, ailesiyle, eşiyle, dostuyla vakit geçirebileceği bir alan maalesef yoktu. Bu konuda yoğun talep vardı. Büyükşehir Belediyesi ve Bekilli Belediyesi işbirliğinde içinde bulunduğumuz 25 bin metrekarenin üzerindeki alanda düzenleme çalışması başlattık. Burayı kafeteryasıyla, amfi tiyatrosuyla, yürüyüş yolları ve oyun gruplarıyla insanlarımızın sevdikleriyle dinlenip vakit geçirebileceği bir alan haline getiriyoruz. Bir ay içinde inşallah açılışını yapacağız. Şükürler olsun verdiğimiz bir sözü daha yerine getirmenin mutluluğunuz yaşıyoruz.”

İlçenin uzun yıllardır ihtiyacıydı

Bekilli Belediye Başkanı Mustafa Çoban ise, Denizli Büyükşehir Belediyesi işbirliği ile hayata geçirdikleri Bekilli Mesireliğinin bitme aşamasına geldiğini söyledi. İlçenin uzun yıllardır ihtiyacı olan mesireliğin bu yaz hizmete gireceğini kaydeden Çoban, desteklerinden dolayı Cumhurbaşkanı Erdoğan başta olmak üzere hükümet üyelerine ve Başkan Osman Zolan’a teşekkür etti. Mesirelik hakkında bilgi veren Çoban, konuşmasını şöyle sürdürdü: “Burada amfi tiyatromuz, çocuk oyun alanlarımız, piknik alanlarımız, kafeteryamız olacak. Bekillili hemşehrilerimizin dinlenip güzel vakit geçirebileceği düzenlemelerimiz olacak. Vatandaşlarımızın başka ilçelere gitmek zorunda kalmayacağı bir ortam hazırladık. İnşallah memnun olacaklar. Bekilli’mize hayırlı uğurlu olsun” dedi.

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