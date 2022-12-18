Son Dakika

“Begonvil Çocuk Gelişim Merkezi” Açıldı

YAŞAM 18.12.2022, 09:36
“Begonvil Çocuk Gelişim Merkezi” Açıldı

Mersin Büyükşehir Belediyesi’nin, “Mersin Yükseliyor, 41 Kere Müjde, 41 Yeni Açılış” mottosuyla başlattığı açılışların ikincisi, eğitimde fırsat eşitliği sağlayacak ‘Begonvil Çocuk Gelişim Merkezi’ oldu.MERSİN (İGFA) - Begonvil Çocuk Gelişim Merkezi, 5 sınıftan oluşuyor ve 70 öğrenci kapasitesi ile hizmet veriyor. Önümüzdeki hafta açılışı yapılacak olan Halkkent Sosyal Yaşam Merkezi'nde de bir adet Çocuk Gelişim Merkezi yer alıyor. Begonvil Çocuk Gelişim Merkezi'nde yer alan mobilyalar Büyükşehir Belediyesi'nin Geri Dönüşüm Atölyesi'nde üretildi.

“Çocuklarımız için yaptığımız her iş güzel”

Begonvil Çocuk Gelişim Merkezi’nde Başkan Seçer, protokol üyeleriyle birlikte bir konuşma yaptı. Başkan Seçer, Begonvil Çocuk Gelişim Merkezi’nin açılışında eğitimin önemine vurgu yaparak başladığı konuşmasında, “Çocuklarımız için yaptığımız her iş güzel, her işin anlamı var. Çocuklarımızdan daha değerli bir varlığımız var mı bizim? Çocuklarımızı iyi eğittiğimiz zaman hem ailemizi hem yaşadığımız toplumu hem de dünyayı kurtarıyoruz. Çocuklarımızı eğittiğimiz zaman kötülükleri bertaraf ediyoruz. Açlıkla, sefaletle mücadele ediyoruz. Çocuklarımızı eğiterek, daha modern bir Türkiye daha modern bir dünyada yaşamanın kapılarını açıyoruz. Çocuklarımızı eğiterek, aslında bilinen yalanlardan uzaklaşmalarını, bilinmeyen gerçeklerin peşinden koşmalarını sağlıyoruz” dedi.

Başkan Seçer, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’yla yaptıkları toplantılarda aldıkları en önemli önerinin ayrımcılık yapmadan herkese eşit hizmet götürülmesi olduğunu aktararak, “Soralım her 10 kişiye; ‘Türkiye’nin en büyük sorunu ne?’ diye. Bu toplulukta eminim her 10 kişiden 10’u ‘Adaletsizlik’ diyecek. Onun için Sayın Genel Başkanımız, ‘Bizim maruz kalmayı istemediğimiz hareketlere başkalarını maruz bırakmayın.’ diyor. Önce iğneyi kendinize batırın. Bir diğer önerisi de ‘Sakın kul hakkı yemeyin. Yöneticilik kutsal bir makamdır. Bu koltuklar halkın koltuklarıdır. Yöneticilerin babasının koltuğu değildir. Mahkeme kadıya mülk değildir’ diyor ama en önemli talimatlarından bir tanesi de belediye başkanlarına; ‘Kreş açın, yurt açın. Mümkünse yurt açarken de öncelikli olarak kız yurdu açın’ diyor. Biz bu temel talimatlar, öneriler çerçevesinde belediye başkanlığı yapıyoruz” diye konuştu.

 “Belediyecilik imar işlerinden ibaret değil, belediyecilik, toplumun, vatandaşın kalbine girmek”

Tarsus’tan Anamur’a Mut’tan Çamlıyayla’ya kadar her yere eşit hizmet götürdüklerini belirten Seçer, “Begonvil Çocuk Gelişim Merkezi’ni de Tarsus'a kazandırılmış en değerli hizmetlerden biri olarak görüyorum. Asfaltı, sathi kaplama, kaldırım yapılıyor, sinekler de öldürülüyor. Ne güzel. Bir de şu imar işleri vardır belediyecilikte. Herkes belediyeciliği bundan ibaret zannediyor. Her zaman söylüyoruz. Belediyecilik bundan ibaret değildir. Belediyecilik, toplumun, vatandaşın kalbine girmek, açın halinden anlamak, çocuğun acısını dindirmek, vatandaşın çocuğuna eğitim vermesini sağlamak. Belediyecilik budur. Belediyecilik, bir şekilde hayatta yalnız kalmış Ayşe teyzeme 90 yaşından sonra onu namerde muhtaç etmemektir. Yolu yaparız. Mersin Büyükşehir Belediyesi, Mersin tarihinin görmediği kalitede ve yoğunlukta yol çalışmalarını zaten yapıyor” dedi.

“En büyük irade halkın iradesidir”

Başkan Seçer, en büyük iradenin halkın iradesi olduğunu vurguladığı konuşmasında, “Bu kadar sıkıntılara rağmen daha önceki gece belediye başkanlarımızla beraber İstanbul'dan geldik. Bir başka yol arkadaşımıza destek olalım diye. Halk bizleri seçmiş. En büyük irade halkın iradesidir. Onun üzerinde bir irade tanımıyoruz. Mahkeme kadıya mülk değil, onu söyledik. Bu memleket halkın takdiri ile iş başına gelmiş yöneticiler tarafından yönetilir. Devletin makamlarını bir sopa gibi kullanarak kimse bizi terbiye edemez. Biz ulusal kurtuluş mücadelesinden çıkmış, yedi düvele meydan okumuş, Türkiye Cumhuriyeti Devleti’ni kurmuş, Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin bütün kurumlarını kurmuş, Türkiye'ye çok partili bir hayatı ve demokrasiyi getirmiş bir iradenin kurduğu siyasi partinin belediye başkanlarıyız. Onun için öyle bizimle mücadele etmek kolay değil. Dimdik ayaktayız. Daha az uyuyacağız emin olun daha sakin olacağız. Daha çok çalışacağız. Vatandaşlarımız bizi seviyor, çatlasalar da patlasalar da vatandaşlarımız bize saygı duyuyor. Neden? Vatandaşlarımız diyor ki; bu başkanlar çalışıyor. Çalmıyor, çalışıyor. Çalmıyor, koşturuyor. Hizmet yapıyor, kimseye tepeden bakmıyor. Halkın içinde geziyor. Onun için pek bizden hoşlanmıyorlar ama bakalım hodri meydan. Halkın önüne çıkacağız. El mi yaman bey mi yaman hep beraber görüşeceğiz” ifadelerini de kullandı.

Yorumlar (0)
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Fenerbahçe 13 29
2. Galatasaray 13 27
3. Adana Demirspor 13 24
4. Konyaspor 14 24
5. Başakşehir 13 24
6. Kayserispor 14 23
7. Trabzonspor 13 23
8. Beşiktaş 13 22
9. Alanyaspor 14 17
10. Gaziantep FK 13 16
11. Antalyaspor 12 16
12. Giresunspor 13 15
13. Kasımpaşa 13 15
14. Hatayspor 13 14
15. Karagümrük 13 13
16. Ankaragücü 13 13
17. Sivasspor 14 11
18. İstanbulspor 13 8
19. Ümraniye 13 7
Takımlar O P
1. Eyüpspor 17 38
2. Pendikspor 16 29
3. Samsunspor 17 29
4. Bodrumspor 17 29
5. Rizespor 17 29
6. Keçiörengücü 17 29
7. Manisa FK 17 27
8. Boluspor 17 27
9. Bandırmaspor 16 25
10. Sakaryaspor 18 25
11. Göztepe 17 24
12. Altay 17 21
13. Adanaspor 16 18
14. Erzurumspor 16 17
15. Tuzlaspor 17 16
16. Ö.K Yeni Malatya 17 15
17. Altınordu 16 12
18. Denizlispor 16 9
19. Gençlerbirliği 17 7
Takımlar O P
1. Arsenal 14 37
2. M.City 14 32
3. Newcastle 15 30
4. Tottenham 15 29
5. M. United 14 26
6. Liverpool 14 22
7. Brighton 14 21
8. Chelsea 14 21
9. Fulham 15 19
10. Brentford 15 19
11. Crystal Palace 14 19
12. Aston Villa 15 18
13. Leicester City 15 17
14. Bournemouth 15 16
15. Leeds United 14 15
16. West Ham United 15 14
17. Everton 15 14
18. Nottingham Forest 15 13
19. Southampton 15 12
20. Wolves 15 10
Takımlar O P
1. Barcelona 14 37
2. Real Madrid 14 35
3. Real Sociedad 14 26
4. Athletic Bilbao 14 24
5. Atletico Madrid 14 24
6. Real Betis 14 24
7. Osasuna 14 23
8. Rayo Vallecano 14 22
9. Villarreal 14 21
10. Valencia 14 19
11. Mallorca 14 19
12. Real Valladolid 14 17
13. Girona 14 16
14. Almeria 14 16
15. Getafe 14 14
16. Espanyol 14 12
17. Celta Vigo 14 12
18. Sevilla 14 11
19. Cadiz 14 11
20. Elche 14 4