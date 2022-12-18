“Begonvil Çocuk Gelişim Merkezi” Açıldı

Mersin Büyükşehir Belediyesi’nin, “Mersin Yükseliyor, 41 Kere Müjde, 41 Yeni Açılış” mottosuyla başlattığı açılışların ikincisi, eğitimde fırsat eşitliği sağlayacak ‘Begonvil Çocuk Gelişim Merkezi’ oldu.MERSİN (İGFA) - Begonvil Çocuk Gelişim Merkezi, 5 sınıftan oluşuyor ve 70 öğrenci kapasitesi ile hizmet veriyor. Önümüzdeki hafta açılışı yapılacak olan Halkkent Sosyal Yaşam Merkezi'nde de bir adet Çocuk Gelişim Merkezi yer alıyor. Begonvil Çocuk Gelişim Merkezi'nde yer alan mobilyalar Büyükşehir Belediyesi'nin Geri Dönüşüm Atölyesi'nde üretildi.

“Çocuklarımız için yaptığımız her iş güzel”

Begonvil Çocuk Gelişim Merkezi’nde Başkan Seçer, protokol üyeleriyle birlikte bir konuşma yaptı. Başkan Seçer, Begonvil Çocuk Gelişim Merkezi’nin açılışında eğitimin önemine vurgu yaparak başladığı konuşmasında, “Çocuklarımız için yaptığımız her iş güzel, her işin anlamı var. Çocuklarımızdan daha değerli bir varlığımız var mı bizim? Çocuklarımızı iyi eğittiğimiz zaman hem ailemizi hem yaşadığımız toplumu hem de dünyayı kurtarıyoruz. Çocuklarımızı eğittiğimiz zaman kötülükleri bertaraf ediyoruz. Açlıkla, sefaletle mücadele ediyoruz. Çocuklarımızı eğiterek, daha modern bir Türkiye daha modern bir dünyada yaşamanın kapılarını açıyoruz. Çocuklarımızı eğiterek, aslında bilinen yalanlardan uzaklaşmalarını, bilinmeyen gerçeklerin peşinden koşmalarını sağlıyoruz” dedi.

Başkan Seçer, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’yla yaptıkları toplantılarda aldıkları en önemli önerinin ayrımcılık yapmadan herkese eşit hizmet götürülmesi olduğunu aktararak, “Soralım her 10 kişiye; ‘Türkiye’nin en büyük sorunu ne?’ diye. Bu toplulukta eminim her 10 kişiden 10’u ‘Adaletsizlik’ diyecek. Onun için Sayın Genel Başkanımız, ‘Bizim maruz kalmayı istemediğimiz hareketlere başkalarını maruz bırakmayın.’ diyor. Önce iğneyi kendinize batırın. Bir diğer önerisi de ‘Sakın kul hakkı yemeyin. Yöneticilik kutsal bir makamdır. Bu koltuklar halkın koltuklarıdır. Yöneticilerin babasının koltuğu değildir. Mahkeme kadıya mülk değildir’ diyor ama en önemli talimatlarından bir tanesi de belediye başkanlarına; ‘Kreş açın, yurt açın. Mümkünse yurt açarken de öncelikli olarak kız yurdu açın’ diyor. Biz bu temel talimatlar, öneriler çerçevesinde belediye başkanlığı yapıyoruz” diye konuştu.

“Belediyecilik imar işlerinden ibaret değil, belediyecilik, toplumun, vatandaşın kalbine girmek”

Tarsus’tan Anamur’a Mut’tan Çamlıyayla’ya kadar her yere eşit hizmet götürdüklerini belirten Seçer, “Begonvil Çocuk Gelişim Merkezi’ni de Tarsus'a kazandırılmış en değerli hizmetlerden biri olarak görüyorum. Asfaltı, sathi kaplama, kaldırım yapılıyor, sinekler de öldürülüyor. Ne güzel. Bir de şu imar işleri vardır belediyecilikte. Herkes belediyeciliği bundan ibaret zannediyor. Her zaman söylüyoruz. Belediyecilik bundan ibaret değildir. Belediyecilik, toplumun, vatandaşın kalbine girmek, açın halinden anlamak, çocuğun acısını dindirmek, vatandaşın çocuğuna eğitim vermesini sağlamak. Belediyecilik budur. Belediyecilik, bir şekilde hayatta yalnız kalmış Ayşe teyzeme 90 yaşından sonra onu namerde muhtaç etmemektir. Yolu yaparız. Mersin Büyükşehir Belediyesi, Mersin tarihinin görmediği kalitede ve yoğunlukta yol çalışmalarını zaten yapıyor” dedi.

“En büyük irade halkın iradesidir”

Başkan Seçer, en büyük iradenin halkın iradesi olduğunu vurguladığı konuşmasında, “Bu kadar sıkıntılara rağmen daha önceki gece belediye başkanlarımızla beraber İstanbul'dan geldik. Bir başka yol arkadaşımıza destek olalım diye. Halk bizleri seçmiş. En büyük irade halkın iradesidir. Onun üzerinde bir irade tanımıyoruz. Mahkeme kadıya mülk değil, onu söyledik. Bu memleket halkın takdiri ile iş başına gelmiş yöneticiler tarafından yönetilir. Devletin makamlarını bir sopa gibi kullanarak kimse bizi terbiye edemez. Biz ulusal kurtuluş mücadelesinden çıkmış, yedi düvele meydan okumuş, Türkiye Cumhuriyeti Devleti’ni kurmuş, Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin bütün kurumlarını kurmuş, Türkiye'ye çok partili bir hayatı ve demokrasiyi getirmiş bir iradenin kurduğu siyasi partinin belediye başkanlarıyız. Onun için öyle bizimle mücadele etmek kolay değil. Dimdik ayaktayız. Daha az uyuyacağız emin olun daha sakin olacağız. Daha çok çalışacağız. Vatandaşlarımız bizi seviyor, çatlasalar da patlasalar da vatandaşlarımız bize saygı duyuyor. Neden? Vatandaşlarımız diyor ki; bu başkanlar çalışıyor. Çalmıyor, çalışıyor. Çalmıyor, koşturuyor. Hizmet yapıyor, kimseye tepeden bakmıyor. Halkın içinde geziyor. Onun için pek bizden hoşlanmıyorlar ama bakalım hodri meydan. Halkın önüne çıkacağız. El mi yaman bey mi yaman hep beraber görüşeceğiz” ifadelerini de kullandı.