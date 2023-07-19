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Becerikliler Kayseri'de buluştu

YAŞAM 19.07.2023, 11:45
Becerikliler Kayseri'de buluştu

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Erciyes A.Ş. ev sahipliğinde, küresel çapta kutlanan Dünya Gençlik Becerileri Günü, Türkiye’de ilk defa Erciyes’te kutlandı. Kayseri’den 38 genç girişimci, ‘Sürdürülebilir Yeşil Beceriler Kampı’ için Erciyes’te bir araya geldi.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)
Erciyes’te faaliyetlerine yıl boyunca ulusal ve uluslararası organizasyonlar, aktiviteler ve çeşitli sosyal sorumluluk projeleri sürdüren Kayseri Büyükşehir Belediyesi Erciyes A.Ş. hafta sonu, Dünya Gençlik Beceri Günü kapsamında Sürdürülebilir Yeşil Beceriler Kampı düzenledi.

Her yıl dünya genelinde çeşitli etkinlikler ile kutlanan gün gençlerin becerilerini sergileme, farkındalık yaratma ve gençlerin sosyal, kültürel, ekonomik hayatta daha fazla yer almasını teşvik etme fırsatı sunuyor.

TÜRKİYE’DE İLK DEFA ERCİYES’TE KUTLANDI

Dünya Gençlik Becerileri Günü, Türkiye’de ilk defa Kayseri Büyükşehir Belediyesi Erciyes A.Ş. tarafından KAYMEK, KAYTUR ve Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü destekleri ile Erciyes Dağı’nda düzenlenen Sürdürülebilir Yeşil Beceriler Kampı ile kutlandı.

Kayseri’den 38 girişimci gencinin katıldığı program Erciyes Dağı’nda ekolojik keşif ve doğa yürüyüşü ile başladı. İklim Değişikliği ve Sürdürülebilirlik Lideri Girişimci Öğretmen Çelebi Kalkan'ın Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları sunumunu dinleyen gençler Kayseri Model Fabrika Genel Müdürü Salih Yalçın’dan Değişim ve Endüstri 4.0,  UniWorkHub Coding Space kurucusu Mehmet Yağcıoğlu’ndan Yazılım ve Dijital Beceriler, Batron Enerji A.Ş. Kurucu Ortağı Kadir Gürkan Kızak’tan temiz enerji başlıklı panellere katıldılar. Daha sonra Kayseri Erciyes A.Ş Pist Güvenlik ve Arama Kurtarma ekibi tarafından dağcılık ve ilk yardım eğitimleri verildi. Gün boyu verimli ve keyifli vakit geçiren gençler unutulmaz bir gün yaşadı.

Gençliğin sürdürülebilir kalkınma çabalarına aktif katılımını sağlamak için Erciyes’teki beceri kampı ile gençler birlikte çalışarak, yeteneklerini sergiledi ve kendi potansiyellerini ortaya çıkarabilecekleri atölyelere katıldı. Katılımcılar, sürdürülebilir kalkınma amaçları ve çevresel bilinç konusunda derinlemesine bir anlayış kazandırırken, aynı zamanda doğa ile bağlantı kurmayı ve çevre dostu bir yaşam tarzını benimsemeyi öğrendi.

Genç girişimciler program sonunda atölye çalışmaları ile sürdürülebilir bir Kayseri için ürettikleri projeleri Kayseri Erciyes A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Hamdi Elcuman ve mentorlere sundu.

Uygulama araçlarını güçlendirmek, sürdürülebilir kalkınma ve küresel ortaklığı canlandırmak için düzenlenen Erciyes Sürdürülebilir Yeşil Beceriler Kampı öğrencilere katılım belgelerinin verilmesi ile son buldu.

Kampın kapanışında konuşan Kayseri Erciyes A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Hamdi Elcuman, “Kayseri Büyükşehir Belediyesi olarak tek hedefimiz Kayseri’yi daha yaşanabilir bir hale getirmektir. Belediye olarak biz kültür sanat faaliyetlerinden, kütüphanelere, alt ve üst geçitlerin, toplu ulaşımın yaygınlaştığı daha erişilebilir şehirden, Kayseri’yi çağ atlatacak ve gençlerin geleceğine hazırlayacak Erciyes gibi büyük yatırımlara, vizyon açacak projelere kadar her türlü işi yapmaya çalışıyoruz” dedi.

ELCUMAN, BAŞKAN BÜYÜKKILIÇ’IN SELAMLARINI İLETTİ

Daha yaşanabilir, daha erişilebilir, daha dirençli, kültür sanat ağırlıklı bir Kayseri için gayret gösterdiklerinin altını çizen Elcuman, Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’ın da selamlarını ileterek, “Biz vakti ne kadar verimli ve iyi değerlendirirsek bizim için, gelecek için o kadar iyi oluyor. Bugün buraya Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanımız Memduh Büyükkılıç’ın selamını da getirdim. Dünya Gençlik Becerileri Günü kapsamında Erciyes’te bir sürü şey öğrendiniz. Sizlerden ricam vaktinizi iyi değerlendirin, hedefinizi koyun ve bu doğrultuda ilerleyin. Siz bizim geleceğimizsiniz. Türkiye ve dünya artık sizin ellerinizde” dedi.

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