Bebekler emekledi, anneler heyecanlandı

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Türkiye Atletizm Federasyonu ve Gaziantep Valiliği iş birliğinde bu yıl 4’üncüsü düzenlenen Gazi Yarı Maratonu’nu kapsamında ilk kez gerçekleşen Baby Run (bebekler emekleme yarışması) Primemall Alışveriş Merkezi’nde yapıldı.GAZİANTEP (İGFA) - Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Gençlik Hizmetleri ve Spor Daire Başkanlığı’nın organize ettiği etkinlikte bebekler parkur dışında bekleyen anne veya babalarına doğru emekleyerek birbirini geçmeye çalıştı.

7 ve 9 ay aralığındaki bebeklerin katıldığı Baby Run etkinliğinde neşeli anlara tanıklık eden izleyenler bebeklerin anne veya babaları ile kurdukları iletişim doğrultusunda karar ve hareketlerini nasıl kontrol ettiklerine tanık oldu. Baby Run’da emekleyerek parkur sonundaki anne veya babalarına ulaşan bebekler arasında birinci Murat Çınar Osanmaz bebek oldu.

Bebekler yarışma boyunca 8 metrelik bir parkurda yarıştı. 30 bebeğin ve bebeklerini parkur dışında bekleyen ebeveynlerin mücadele verdiği etkinlikte bebeklerin verdiği tepkiler unutulmaz anların yaşanmasına neden oldu.

Yarışma sonunda bebeklerin ailelerine katılım belgesi ve Primemall Küppeli mağazasından hediye çekleri takdim edildi.