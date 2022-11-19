Ankara'nın güzellik ve moda alanında sektöre yön veren organizasyonlarından "Beauty&FashionDay 23" bu yıl Ankara Hilton Otel'de gerçekleştirildi…ANKARA (İGFA) - "Her şey kadın ile daha anlamlı" sloganıyla yola çıkan etkinlik, kadınlara her yaşta bakımlı, başarılı, güzel, sağlıklı ve güçlü olabilecekleri gerçeğini bir kez daha hatırlattı.

Sağlık ve moda alanında çok değerli uzmanın konukların sunumlar yaparak, güncel konuları ve merak edilenleri paylaştığı organizasyonun moderatörlüğünü sunucu Ebru Akel gerçekleştirdi.

Ankara Hilton’da yapılan “Her Şey Kadınla Daha Anlamlı” sloganından yola çıkarak Joker ajans modellerinin gerçekleştirdiği üç ayrı defile ve alanında uzman kişilerin konuşmacı olarak katıldığı etkinlik büyük ses getirdi. Ana sponsorluğunu Funda Kurt Healthy Beauty & Academy’nin yaptığı ve yan sponsorları Opel, Ekpet, Klass, Bitter, VEKA Grup, Soroptimist İnternational ile Çayırözü inşaat olan etkinliğe Ankara cemiyet, sosyal ve iş yaşamından önemli 250 kadınının özel olarak davetliydi. Eventin basın sponsorluğunu KLASS Magazin üstlendi.

Kokteyl ve yiyecek ikramlarının da yapıldığı ve VIP olarak gerçekleştirilen Beauty Fashion Day, online olarak BrandInvest'in ve katılımcıların Instagram hesaplarından online olarak takip edildi. Etkinlikte, Ressam Hikmet Çetinkaya’nın eserlerinden bağışlanan bir tablo ise müzayede yapılarak acık artırmayla satıldı. Tabloyu 5.000 TL bedelle Naz Ersoy aldı. Buradan elde edilen gelir ise kadınlar ve kız çocukları için daha iyi bir dünya kurmak amacıyla hayata geçirilen ve Birleşmiş milletlerde İstişare statülü bir sivil toplum örgütü olan Soroptimist International’a bağlı çalşıan “Gaziosmanpaşa Soroptımıst Kulübü”ne bağışlandı.