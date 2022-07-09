Bayramınız zehir olmasın! Gölde yüzmek isteyenlere uyarı

Ankara İtfaiyesi, 9 günlük Kurban Bayramı tatili için vatandaşları olası yangınlar başta olmak üzere göl ve göletlerde boğulma risklerine karşı uyardı.

ANKARA (İGFA) - Bayram tatilinde 46 itfaiye istasyonu, 320 personel ve 218 araç ile kesintisiz mesai yapacaklarını ve ek tedbirler aldıklarını belirten ABB İtfaiye Daire Başkanı Salih Kurumlu özellikle piknik alanlarında ilk müdahale araçlarının devriye gezeceğini açıkladı. Kurumlu ayrıca Ankara dışına çıkacak vatandaşlardan ev ve iş yerlerindeki elektrik şalterleri ile su ve doğal gaz vanalarını kapatmalarını istedi.

Ankara İtfaiyesi, Kurban Bayramında özellikle piknik ve mesire alanlarında mangal yakacak vatandaşları olası yangın risklerine karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Bu alanlarda yakılan mangal ve ateşin söndürülmemesinin yangına sebebiyet verdiğine dikkat çeken Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Salih Kurumlu, tüm vatandaşları gerekli önlemleri alarak duyarlı olmaları konusunda uyardı.

PİKNİK ALANLARINDA İLK MÜDAHALE ARAÇLARI DEVRİYE GEZECEK

Bayram tatilinde 46 itfaiye istasyonu, 320 personel ve 218 araç ile kesintisiz mesai yapacaklarını ve ek tedbirler aldıklarını belirten Kurumlu, “Ankara İtfaiyesi olarak Kurban Bayramı’nda ek tedbirler de aldık. Özellikle kırsalda, korularda, mesire alanlarında, parklarda vatandaşlarımızın yoğunlukla tercih ettiği bölgelerde ek tedbirlerimizi aldık. Araçlarımız bu bölgelerde devriyede olacaklar ayrıca tanker araçlarımız ilk müdahale aracı olarak görev yapacak” dedi.

Dikkatsizliğin yangınlara sebebiyet verdiğini, göl ve göletlerde de yüzmenin yasak olduğunu hatırlatan Kurumlu, boğulma riskine karşı ve ayrıca şehir dışına çıkacak Başkentlilere şu uyarılarda bulundu:

“Bayram tatilinde evlerinde bulunmayacak vatandaşlarımız elektrik, su, doğal gaz vanalarını kesinlikle kapatsınlar. Aynı zamanda mesire alanlarında, parklarda piknik ateşleri yakmasınlar, sigara izmaritlerini lütfen yerlere atmasınlar. Çünkü o küçücük izmaritler çok büyük yangınlara neden olabiliyor. Eğer piknik ateşi, mangal yakıyorlarsa söndürmeden lütfen o bölgeyi terk etmesinler. Havalar ısındı, kuru otlar çoğaldı. Yangınların çok büyük bir kısmı tedbirsizlikten meydana geliyor. Yangın sayılarımız çok arttı, yüzde 90 yüzde 100’e ulaştı. Ahız yangınları da bizi çok yoruyor. Bir diğer önemli konu da kırsal bölgelerde özellikle baraj, gölet ve akıntılarda yaşanan boğulmalar. Özellikle çocukların buralarda suya girmemeleri çok önem arz ediyor. Çünkü buralardaki boğulma vakalarının sayısı çok fazla oluyor. Vatandaşlarımızı bu hususlara uymaya davet ediyoruz.”