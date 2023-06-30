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Bayramın 3. günü yurtta hava nasıl olacak?

YAŞAM 30.06.2023, 08:28
Bayramın 3. günü yurtta hava nasıl olacak?

Ülkemizin kuzey ve iç kesimlerinin parçalı bulutlu, Akdeniz'in Toroslar mevkii, İç Anadolu'nun doğusu, Orta ve Doğu Karadeniz ile Doğu Anadolu'nun kuzeyinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik beklenmiyor.ANKARA (İGFA) - Meteoroloji'den alınan bilgiye göre, Ülkemizin kuzey ve iç kesimlerinin parçalı bulutlu, Akdeniz'in Toroslar mevkii, İç Anadolu'nun doğusu, Orta ve Doğu Karadeniz ile Doğu Anadolu'nun kuzeyinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Orta Karadeniz Bölgesi ile Doğu Karadeniz'in kıyı kesimi ve Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunda kuvvetli, Rize il geneli ile Artvin'in kıyı kesiminde yer yer çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Kuzey kesimlerde mevsim normallerinin altında, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Kuvvetli rüzgar ve fırtına beklenmiyor, genellikle batı ve kuzeybatı, Akdeniz'de güney yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

UYARILAR

ORTA VE DOĞU KARADENİZ KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI : Bugün Orta ve Doğu Karadeniz'de beklenen gök gürültülü sağanak yağışların Samsun, Ordu, Çorum, Amasya, Tokat, Giresun, Trabzon ve Artvin çevrelerinde yerel kuvvetli (21-50 kg/m2), Rize il geneli ile Artvin'in, Giresun'un ve Trabzon'un kıyı kesimlerinde kuvvetli ve çok kuvvetli (40-75 kg/m2), Rize'nin kıyı kesimlerinde yer yer şiddetli (51-100 kg/m2) olacağı tahmin ediliyor. Akşam saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi beklenen yağışlar sebebi meydana gelebilecek ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, ani kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

DOĞU ANADOLU KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI : Bugün öğle saatlerinden sonra Kars, Ardahan, Iğdır ve Ağrı çevreleri ile Erzurum'un kuzey kesimlerinde yerel kuvvetli (21-50 kg/m2) gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, ani kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor, yağış beklenmiyor.

EDİRNE °C, 33°C

Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL °C, 29°C

Parçalı ve az bulutlu

KOCAELİ °C, 30°C

Parçalı ve az bulutlu

TEKİRDAĞ °C, 27°C

Parçalı ve az bulutlu

EGE

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor, yağış beklenmiyor.

A.KARAHİSAR °C, 27°C

Parçalı ve az bulutlu

DENİZLİ °C, 34°C

Parçalı ve az bulutlu

İZMİR °C, 34°C

Parçalı ve az bulutlu

MUĞLA °C, 34°C

Parçalı ve az bulutlu

AKDENİZ

Kıyı kesimlerin az bulutlu ver açık, iç kesimlerin parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra Toroslar mevkiinin yerel gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor

ADANA °C, 32°C

Kıyı kesimler az bulutlu ve açık iç kesimler parçalı bulutlu ve Toroslar bölümü öğleden sonra yerel gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 34°C

Kıyı kesimler az bulutlu ve açık iç kesimler parçalı bulutlu ve doğusunun Toroslar bölümü öğleden sonra yerel gök gürültülü sağanak yağışlı

ISPARTA °C, 30°C

Parçalı bulutlu, öğleden sonra doğu kesimleri yerel gök gürültülü sağanak yağışlı

MERSİN °C, 32°C

Kıyı kesimler az bulutlu ve açık iç kesimler parçalı bulutlu ve Toroslar bölümü öğleden sonra yerel gök gürültülü sağanak yağışlı

İÇ ANADOLU

Parçalı bulutlu, doğusunun öğleden sonra yerel gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 27°C

Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 28°C

Parçalı ve az bulutlu

KAYSERİ °C, 27°C

Parçalı bulutlu, öğleden sonra yerel gök gürültülü sağanak yağışlı

KONYA °C, 29°C

Parçalı bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor, yağış beklenmiyor.

BOLU °C, 25°C

Parçalı bulutlu

KASTAMONU °C, 25°C

Parçalı bulutlu

SİNOP °C, 26°C

Parçalı bulutlu

ZONGULDAK °C, 24°C

Parçalı bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Ordu, Giresun, Çorum, Tokat, Amasya, Artvin ve Trabzon çevrelerinde kuvvetli, Rize il geneli ile Artvin'in kıyı kesiminde çok kuvvetli, yer yer şiddetli olması bekleniyor.

RİZE °C, 25°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, yağışlar yerel çok kuvvetli, kıyı kesimlerde yer yer şiddetli

SAMSUN °C, 26°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, yağışlar bu sabah saatlerinde yerel kuvvetli

TOKAT °C, 24°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, yağışlar yerel kuvvetli

TRABZON °C, 24°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, yağışlar yerel kuvvetli

DOĞU ANADOLU

Parçalı bulutlu, kuzeydoğu kesimlerinin öğleden sonra yerel gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Kars, Ardahan, Ağrı ve Iğdır çevreleri ile Erzurum'un kuzeyinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

AĞRI °C, 28°C

Parçalı bulutlu, öğleden sonra yerel gök gürültülü sağanak yağışlı, yağışlar yer yer kuvvetli

ERZURUM °C, 25°C

Parçalı bulutlu, öğleden sonra yerel gök gürültülü sağanak yağışlı, yağışlar yer yer kuvvetli

MALATYA °C, 32°C

Parçalı bulutlu

VAN °C, 27°C

Parçalı bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor, yağış beklenmiyor.

DİYARBAKIR °C, 38°C

Parçalı ve az bulutlu

GAZİANTEP °C, 35°C

Parçalı ve az bulutlu

MARDİN °C, 35°C

Az bulutlu

ŞANLIURFA °C, 38°C

Az bulutlu

DENİZLERDE HAVA

Güney Ege’de fırtınamsı rüzgar bekleniyor.

KARADENİZ

Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, Rüzgar: Batı Karadeniz'de batı ve güneybatıdan, akşam saatlerinde güneydoğudan 3 ila 5; Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 yarın (Cuma) sabah saatlerinden itibaren 6 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m yer yer 2,5 m, Görüş: İyi, yağış anında orta

MARMARA

Hava Durumu: Parçalı bulutlu, Rüzgar: Kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,5 m, Görüş: İyi.

EGE

Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, Rüzgar: Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan, kuzeyi kuzeydoğudan 3 ila 5; Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5 güneyi 6 , öğle saatlerinden itibaren yer yer 7 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m yer yer 2,5 m güneyi 3,0 m, Görüş: İyi.

AKDENİZ

Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, Doğu Akdeniz’in doğusu öğle saatlerine kadar yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, Rüzgar: Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusu güneybatıdan 3 ila 5; Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, Görüş: İyi, yağış anında orta.

VAN GÖLÜ

Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, Rüzgar: Batı ve kuzeybatıdan, kuzeyi kuzeydoğudan 3 ila 5 öğle saatlerinden itibaren güneybatıdan yer yer 6 kuvvetinde, Dalga: 0,25 ila 0,75 m; Görüş: İyi.

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