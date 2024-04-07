Bayramda yola çıkan sürücüler için öneriler

Ramazan Bayramı heyecanının yaşandığı bu günlerde, milyonlarca sürücü her bayram olduğu gibi sevdiklerini ziyaret etmek veya tatil beldelerine gitmek için yola çıkma hazırlıklarına başladı. Yolculuklarının güvenli geçmesi için sürücülerin yola çıkmadan önce ve yolculuk sırasında yapması gerekenler hatırlatıldı.İSTANBUL (İGFA) - Yaklaşan bayram tatiliyle birlikte, uzun yolculuklar için hazırlıklar hız kazandı. Bayram ziyaretleri veya kısa bir tatil için olsa da 9 günlük bayram tatilinde trafik yoğunluğu artırdı.

Bayramda uzun yolculuğa çıkacak sürücüler için yolculuğu daha güvenli bir hale getirecek bazı noktalara dikkat etmek gerekiyor.

YOLCULUK ÖNCESİ MUTLAKA ARACINIZIN BAKIMINI YAPTIRIN

Petlas Pazarlama Müdürü Esra Ertuğrul Boran, güvenli bir yolculuk için yapılması gerekenleri anlattı.

Bayram tatili öncesinde aracın lastikleri ile aküsünün mutlaka kontrol edilmesi, aracın motor bakımlarının yapılması gerektiğini söyleyen Petlas Pazarlama Müdürü Esra Ertuğrul Boran, “Araçlarda her şey yolunda görünse bile şehir içi trafikte fark edilmeyen sorunlar, uzun yolda ciddi problemler çıkarabilir. Bu nedenle yola çıkmadan önce aracınızın lastiklerini ve aküsünü kontrol ettirmenizde fayda var. Lastiklerinizin diş derinliği yetersizse, mutlaka yenileriyle değişim yapılmalı. Havaların ısındığı bu günlerde kış lastikleri mevsime uygun lastiklerle değiştirmeli. Aracınızın yolla tek temas noktası olan lastikler, sürüş güvenliğinin en önemli unsurudur. Yapısı gereği yaz koşullarına uygun olmayan kış lastiklerini yaz aylarında kullandığınızda, aracın yol tutuşu azalır ve fren mesafesi artar. Ayrıca yapısı gereği sıcak havalarda yolla temas eden yüzeyi daha geniş olacağı için kış lastiklerinin ısınan havalarda kullanılması durumunda yuvarlanma direnci artar, bu da sürüş güvenliğinin azalmasını ve yakıt tüketiminin artmasına neden olur” dedi.

Araç bakımının yanı sıra, sürücünün de dikkat etmesi gerekenleri sıralayan Boran, “Özellikle uzun yolda gündüze göre daha zor ve riskli olan gece yolculuğu, yolların daha boş olması nedeniyle kimi sürücüler tarafından daha çok tercih ediliyor ama yapılan araştırmalar gece yolculuklarında gündüze nazaran üç kat daha fazla kaza gerçekleştiğini ortaya koyuyor. Mümkün olduğunca gündüz seyahatlerini tercih etmekte fayda var, gece yolculuğu yapılacaksa da yola dinlenmiş olarak çıkmak önemli. Uykusuz ve yorgun bir biçimde direksiyon başına geçmekten kaçınılması, mümkünse dönüşümlü araç kullanılması ve molaların ihmal edilmemesi önemli” diye konuştu.

Kazalarda üzücü sonuçların büyük bir yüzdesinin emniyet kemeri takmama yüzünden gerçekleştiğine dikkat çeken Boran, “Yola çıkmak için araca binildiğinde sürücü ve yolcular mutlaka emniyet kemerlerini takmalı. Çocuk oto koltuğu kemeri de mutlaka kontrol edilmeli. Bunun yanı sıra, yasal hız limitlerine mutlaka ama mutlaka uyulmalı.” dedi.