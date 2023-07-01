Bayramda çocukların dondurmaları Büyükşehir'den

Mersin Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi’nin çocukları sevindiren ve ağızlarını tatlandıran dondurma dağıtımları bu bayram da yüzleri güldürdü.MERSİN (İGFA) - Büyükşehir, haftanın 7 günü özellikle dezavantajlı mahallelerde dondurma dağıtımlarını sürdürüyor. Bayramın hemen öncesi başlayan dağıtımlar Kurban Bayramı’nda da ara vermeden devam ediyor. Dondurma dağıtımların okulların açılacağı güne kadar devam edecek. Günlük olarak hazırlanan Tarsus’un meşhur limon dondurması tek kullanımlık kaplara konularak ‘Vahap Amca’yla Tatlı Günler’ yazılı araçlara yerleştiriliyor. Tarsus, Yenişehir, Akdeniz ve Toroslar’da devam eden dağıtımların bir durağı da Halkkent Mahallesi oldu. Aracı gören çocuklar koşarak limonlu dondurmasını aldı.

“Çocuklar koşarak dondurma almaya geldi”

Sosyal Hizmetler Dairesi’nde görev alan Neslihan Tutka, dondurma dağıtımını gören çocukların yüzünün güldüğünü söyleyerek, “Vahap Amcay’la Tatlı Günler projesiyle dondurma dağıtımına başladık. Bayram olması ve okulların tatil olması nedeniyle tüm dezavantajlı mahallelerde dondurma dağıtımına başladık. Mahalle mahalle gezerek çocuklara dondurma dağıtmaya geldik. Çocuklar çok heyecanlı bir şekilde karşıladı bizi. Havanın sıcak olması nedeniyle de tüm çocuklar koşarak dondurma almaya geldi. Biz de bu heyecana vesile olduğumuz için çok mutluyuz. Tüm çocuklar bu hediyemizden dolayı çok mutlular. Herkese iyi bayramlar diliyorum” dedi.

Dondurmasını alan Talhacan Bulut, “Güzel görünüyor. Çok sıcak, çok teşekkür ederiz. Çok mutlu olduk. Herkese dağıtıyorsunuz” dedi. Başkan Seçer’e de teşekkürünü ileten Bulut, “Ellerinden öpüyorum onun” ifadelerine yer verdi.

Çocuklardan Dilan Durmuş, “Limonlu dondurma severim. Çok mutlu oldum. İyi bayramlar” derken, Leyla Durmuş da “Bayram sürprizi dondurma dağıttılar çocukları sevindirmek için. Çok teşekkür ederiz gönderdikleri için. İyi bayramlar” ifadelerine yer verdi.

Çocuklarına dondurma alan Hasan Kovan, “İyi bayramlar. Teşekkür ederiz. Allah Bayramınızı kutlu etsin. Büyükşehir’e teşekkür ederim. Başkanımız’dan biz razıyız. Çok güzel başarıları var” dedi.

Seyit Yahya Körmen, aldığı dondurmalarla torunlarını sevindireceğini söyleyerek, “Çok güzel yapmışlar, sağ olsunlar, kimlerin emeği varsa teşekkür ediyorum” dedi.