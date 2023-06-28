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Bayramda camiler doldu taştı
YAŞAM 28.06.2023, 07:07
Kurban Bayramı nedeniyle tüm yurtta camilere akın eden vatandaş, önce bayram namazını kıldı, sonra bayramlaştı.
İSTANBUL (İGFA) - Yılda iki dini bayramdan biri olan Kurban Bayramı namazı için tüm yurtta vatandaşlar camilere akın etti.
Vatandaşlar, gece saatlerinde camilere gitmeye başlarken, içeride yer bulamayanlar cami avlularında seccade ile namazlarını kılmak zorunda kaldı.
Bayram namazını kılan vatandaşlar, namaz sonrası bayramlaştı.
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