Bayramda 4 gün ulaşım ücretsiz

Antalya Büyükşehir Belediyesi’ne ait resmi plakalı toplu ulaşım araçları ve hafif raylı sistem araçları 4 günlük bayram tatilinde toplu ulaşımda ücretsiz yolcu taşıyacak.ANTALYA (İGFA) - Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, vatandaşların bayramlaşma geleneğini rahatça yerine getirebilmesi için ücretsiz ulaşım kararı aldı. Büyükşehir Belediyesi’nin işlettiği resmi plakalı otobüsler, ANTRAY ile nostalji tramvayı 28-29-30 Haziran ve 1 Temmuzdaki 4 günlük Kurban Bayramı’nda vatandaşlara ücretsiz hizmet verecek.