Bayram bağışları 'Darüşşafakalı'lara gelecek oluyor!

159 yıldır eğitimle yaşamları değiştiren Darüşşafaka Cemiyeti, bu bayram da eğitimin olmazsa olmaz olduğuna inananları bağış yapmaya davet etti.İSTANBUL (İGFA) - 159 yıldır, "eğitimde fırsat eşitliği" misyonuyla annesi veya babası hayatta olmayan, maddi olanakları yetersiz öğrencilere ücretsiz 8 yıllık kolej düzeyinde eğitim imkanı sağlayan Darüşşafaka Cemiyeti, Kurban Bayramı’nda hayırseverleri desteğe davet etti.

Darüşşafaka Cemiyeti’ne bağış yapan hayırseverler, annesi veya babası hayatta olmayan, maddi olanakları yetersiz, 1.000’e yakın öğrencinin nitelikli eğitimle geleceğe hazırlanmasına katkı sunabilecek.

Öğrencilerinin et ihtiyacını yıl boyu yapılan adak bağışlarıyla karşıladığı için Kurban Bayramı'nda vekaleten kesimli kurban bağışı kabul edemeyen Darüşşafaka Cemiyeti'ne, annesi veya babası hayatta olmayan çocukların eğitimine destek olmak isteyen hayırseverler “bayram bağışı”nda bulunabiliyor.

Bu yıl bayram bağışı için önerilen tutar 1.750 TL olarak açıklanırken, hayırseverler, Darüşşafaka'ya dilediği tutarda bağış yapabiliyor.

Bağışlarınız için: https://www.darussafaka.org/bagis/bayram-bagisi