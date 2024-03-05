Bayram Ali Kalfalar aza listesini açıkladı

Keşan Mustafa Kemal Paşa Mahallesi Muhtarı Bayram Ali Kalfalar yeni dönem için tekrar aday olacağını açıkladı.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Mustafa Kemal Paşa Muhtarı ve Muhtar Adayı Bayram Ali Kalfalar 31 Mart’ta yapılacak seçimlerde tekrar aday olacağını belirterek azalarını da açıkladı.

Kalfalar, azalarında şunlar olduğunu belirtti.

Cemalettin Erken, Hatice Öcal, Murat Açar, Rabia Fidan, Tayfur Örs, Oktay Güler, Gökhan Dumoğlu ve Koray Mengil.