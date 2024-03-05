Son Dakika
Bayram Ali Kalfalar aza listesini açıkladı
YAŞAM 05.03.2024, 13:38
Keşan Mustafa Kemal Paşa Mahallesi Muhtarı Bayram Ali Kalfalar yeni dönem için tekrar aday olacağını açıkladı.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Mustafa Kemal Paşa Muhtarı ve Muhtar Adayı Bayram Ali Kalfalar 31 Mart’ta yapılacak seçimlerde tekrar aday olacağını belirterek azalarını da açıkladı.
Kalfalar, azalarında şunlar olduğunu belirtti.
Cemalettin Erken, Hatice Öcal, Murat Açar, Rabia Fidan, Tayfur Örs, Oktay Güler, Gökhan Dumoğlu ve Koray Mengil.
15
açık
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Galatasaray
|28
|75
|2. Fenerbahçe
|28
|73
|3. Trabzonspor
|28
|46
|4. Beşiktaş
|28
|46
|5. Kasımpasa
|28
|40
|6. Başakşehir
|28
|39
|7. Rizespor
|28
|39
|8. Antalyaspor
|28
|38
|9. Sivasspor
|28
|38
|10. A.Demirspor
|28
|35
|11. Kayserispor
|28
|35
|12. Samsunspor
|28
|33
|13. Alanyaspor
|28
|33
|14. Konyaspor
|28
|31
|15. Ankaragücü
|28
|30
|16. Hatayspor
|28
|29
|17. Karagümrük
|28
|29
|18. Gaziantep FK
|28
|29
|19. Pendikspor
|28
|26
|20. İstanbulspor
|28
|13
|Takımlar
|O
|P
|1. Eyüpspor
|25
|61
|2. Göztepe
|25
|52
|3. Kocaelispor
|25
|45
|4. Sakaryaspor
|25
|43
|5. Bodrumspor
|25
|42
|6. Bandırmaspor
|25
|40
|7. Ahlatçı Çorum FK
|25
|39
|8. Boluspor
|25
|39
|9. Gençlerbirliği
|25
|34
|10. Erzurumspor
|25
|31
|11. Keçiörengücü
|25
|31
|12. Ümraniye
|25
|30
|13. Manisa FK
|25
|28
|14. Adanaspor
|25
|26
|15. Şanlıurfaspor
|25
|24
|16. Tuzlaspor
|25
|24
|17. Altay
|25
|15
|18. Giresunspor
|25
|7
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|27
|63
|2. M.City
|27
|62
|3. Arsenal
|27
|61
|4. Aston Villa
|27
|55
|5. Tottenham
|26
|50
|6. M. United
|27
|44
|7. West Ham United
|27
|42
|8. Newcastle
|27
|40
|9. Brighton
|27
|39
|10. Wolves
|27
|38
|11. Chelsea
|26
|36
|12. Fulham
|27
|35
|13. Bournemouth
|26
|31
|14. Crystal Palace
|27
|28
|15. Brentford
|27
|26
|16. Everton
|27
|25
|17. Nottingham Forest
|27
|24
|18. Luton Town
|26
|20
|19. Burnley
|27
|13
|20. Sheffield United
|27
|13
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|27
|66
|2. Girona
|27
|59
|3. Barcelona
|27
|58
|4. Atletico Madrid
|27
|55
|5. Athletic Bilbao
|27
|50
|6. Real Betis
|27
|42
|7. Real Sociedad
|27
|40
|8. Las Palmas
|27
|37
|9. Valencia
|26
|37
|10. Osasuna
|27
|36
|11. Getafe
|27
|35
|12. Villarreal
|27
|32
|13. Deportivo Alaves
|27
|29
|14. Sevilla
|27
|27
|15. Mallorca
|27
|27
|16. Rayo Vallecano
|27
|26
|17. Celta Vigo
|27
|24
|18. Cadiz
|27
|19
|19. Granada
|26
|14
|20. Almeria
|27
|9
Röportaj & Söyleşi Tümü