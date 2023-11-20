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Bayındır Ergenli Zeytin Festivali ile ikinci buluşma

YAŞAM 20.11.2023, 11:05
Bayındır Ergenli Zeytin Festivali ile ikinci buluşma

İzmir Bayındır, Ergenli Zeytin Festivali ile ikinci kez buluştu.İZMİR (İGFA) -Festivale, AK Parti İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı, Tarım ve Orman Bakanlığı Personel Genel Müdürü Adem Dinç, İzmir İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Şahin, Aydın İl Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Altıntaş, Yeniden Refah Partisi İzmir İl Başkanı Cemal Arıkan, Bayındır Kaymakamı Emin Kaymak ve Bayındır Belediye Başkanı Uğur Demirezen'in yanı sıra ilçenin daire müdürleri, belediye meclis üyeleri, siyasi parti temsilcileri, STK temsilcileri, muhtarlar, üreticiler ve vatandaşlar katıldı.

Festival açılışında saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın ardından Ergenli Mahalle Muhtarı Kazım Zeytincioğlu, Bayındır Belediye Başkanı Uğur Demirezen, İzmir İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Şahin, Tarım ve Orman Bakanlığı Personel Genel Müdürü Adem Dinç, Bayındır Kaymakamı Emin Kaymak ve AK Parti İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı birer konuşma yaptı.

Bayındır Belediye Başkanı Uğur Demirezen konuşmasında; “İlçemizdeki tüm zeytin üreticilerimize, mahallerimize bol ve bereketli bir sezon dilerim. İkinci kez Ergenli Mahallemizde zeytin festivali gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Öncelikle Ergenli mahallesi sakinlerimize, tüm hemşehrilerimize, tüm misafirlerimize, emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarıma canı gönülden teşekkür ederim.” dedi.

Festival,  Bayındırli Gaziler tarafından sergilenen halk oyunu gösterisi ile devam etti. Festival kapsamında düzenlenen En Güzel Zeytin veZeytin Güzeli yarışmalarında dereceye girenlere ödülleri verildi. Festivalde son olarak sevilen sanatçı Tuğçe Kandemir festival ziyaretçilerini söylediği eserlerle coşturdu.

Bayındır merkeze 7 km uzaklıkta bulunan Ergenli mahallesinin en önemli geçim kaynakları arasında zeytin ve zeytinyağı üretimi yer alıyor.

Bayındır zeytin ağacı varlığı bakımından ülkemizde ilk sıralarda bulunan ilçelerden. Türkiye zeytin ağacı varlığının %2,3’ü ve İzmir ili zeytin ağacı varlığının %22,5’ine sahiptir. Ovaya yakın düz ve hafif yamaç kesiminde sıraya dikim ile elde edilen zeytinlikler olmasına rağmen, zeytinlik sahaların %90’a yakın bir kısmı dağlık alanda bulunmaktadır. Bu zeytinlikler doğal bitki örtüsünde bulunan delicelerin tarih boyunca aşılanmaları ile elde edilmişlerdir. Yaygın çeşit yağlık Memecik zeytinidir.

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