Bayındır'da kirazlarla 11. buluşma

Bayındır’ın Balcılar Mahallesi Kiraz Festivali bu sene 11. kez kutlandı.İZMİR (İGFA) - İzmir'in Bayındır ilçesindeki Kiraz Festivali'ne Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, Adalet ve Kalkınma Partisi İzmir Milletvekili Yaşar Kırkpınar, Milliyetçi Hareket Partisi Genel Sekreter Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Tamer Osmanağaoğlu, Bayındır Kaymakamı Emin Kaymak ve Bayındır Belediye Başkanı Uğur Demirezen'in yanı sıra ilçenin daire müdürleri, belediye meclis üyeleri, siyasi parti temsilcileri, STK temsilcileri, muhtarlar, üreticiler ve vatandaşlar katıldı.

Bayındır Belediye Başkanı Uğur Demirezen konuşmasında şenliğin hazırlanmasında emeği geçen herkese teşekkür ederek “Bayındır üretimin başkenti. Bugün kiraz için buradayız ama hep şunu söylüyorum; kiraz bizde, ceviz bizde, üzüm bizde, bal Bizde, yağ bizde. Coğrafi ve iklim özellikleri bakımından çok önemli bir konumdayız. Bizim için çiçeğin, kirazın, incirin ve zeytinin yeri ayrı. Üreticilerimiz canla başla, büyük bir emek vererek bu ürünlerini işliyor. Bizim görevimiz de bu üretimi en doğru ve etkili şekilde tanıtmak; üreticimizin hakkını layığıyla almasını sağlamak. Hemşehrilerimizin üretimini arttırması için de üreticilerimizi desteklemeye, her zaman yanında olmaya devam edeceğiz” dedi.

Festival Halk Oyunları gösterisi ile devam etti. Festival kapsamında düzenlenen En İyi Kiraz Yarışması ve Kiraz Güzeli yarışmalarında dereceye girenlere ödülleri verildi. Festival Ayşe Dinçer konseri ile son buldu.