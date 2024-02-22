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Bayburtlular Derneği’ne İzmit Belediyesinden ziyaret
YAŞAM 22.02.2024, 16:25
İzmit Belediyesi Koordinatörü Ozan Aksu ile STK ve Esnaf Masası Koordinatörü Eray Bodur, Kocaeli Bayburt Yardımlaşma ve Kültür Derneği Başkanı Ali Baştürk’ü ziyaret ettiKOCAELİ (İGFA) - İzmit Belediyesi Koordinatörü Ozan Aksu ile STK ve Esnaf Masası Koordinatörü Eray Bodur, Kocaeli Bayburt Yardımlaşma ve Kültür Derneği Başkanı Ali Baştürk’e nezaket ziyaretinde bulundu. İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet’in selamlarını ileten Aksu ve Bodur, yapılacak çalışmalar hakkında fikir alışverişinde bulundu. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Baştürk heyete teşekkürlerini iletti.
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