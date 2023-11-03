Son Dakika

Bayburt'ta 'turuncu' farkındalık

YAŞAM 03.11.2023, 18:19
Bayburt'ta 'turuncu' farkındalık

Lösemili Çocuklar Haftası dolayısıyla Bayburt’ta farkındalık yürüyüşü ve tanıtım programı düzenlendi.ANKARA (İGFA) - İçişleri Bakanlığı'nın resmi internet sitesinde yer alan habere göre, Bayburt Valiliği koordinesinde düzenlenen Lösemili Çocuklar Haftası etkinlikleri, sabah saatlerinde farkındalık yürüyüşü ile başladı.

Vali Yardımcısı Yusuf Coşkun, kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri, sivil toplum örgütleri, öğretmenler ve öğrencilerin katıldığı yürüyüş Cumhuriyet Caddesi’nde başlayıp Taşhan’da sona erdi. Taşhan’da Atatürk İlkokulunun hazırladığı program, açılış ve protokol konuşmalarıyla başladı. Katılımcılar, tanıtım sergilerini gezdikten sonra lösemili çocuklar için düzenlenen hayır çarşısını ziyaret etti.

Programda konuşan İl Milli Eğitim Müdürü Rahmi Güney, "Valiliğimizin koordinesinde ilimizin güzide kurumları, kurum temsilcileri, sivil toplum kuruluşları ve okullarımızın desteğiyle Cumhuriyet Caddesi’nde gerçekleştirdiğimiz farkındalık yürüyüşünün ardından Taşhan’da bu anlamlı etkinlik nedeniyle birlikteyiz. Bu vesileyle Lösemili Çocuklar Haftası’nın toplumumuzda farkındalık oluşturmasını temenni ediyor, tüm hastalarımıza acil şifalar diliyorum" dedi. 

Atatürk İlkokulu öğretmenleri ve velileri tarafından lösemili çocuklar için düzenlenen hayır çarşısından elde edilen gelirin, LÖSEV aracılığıyla lösemili çocukların tedavisinde kullanılacağı öğrenildi.

Yorumlar (0)
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Fenerbahçe 10 30
2. Galatasaray 11 29
3. A.Demirspor 10 20
4. Beşiktaş 10 19
5. Kasımpasa 11 19
6. Trabzonspor 10 16
7. Kayserispor 10 16
8. Hatayspor 10 14
9. Rizespor 10 14
10. Sivasspor 10 13
11. Ankaragücü 10 12
12. Antalyaspor 10 12
13. Karagümrük 10 10
14. Alanyaspor 10 10
15. Konyaspor 10 9
16. Gaziantep FK 10 9
17. Başakşehir 10 8
18. Pendikspor 10 7
19. İstanbulspor 9 5
20. Samsunspor 9 2
Takımlar O P
1. Eyüpspor 10 24
2. Göztepe 10 20
3. Kocaelispor 10 20
4. Bandırmaspor 10 19
5. Gençlerbirliği 10 18
6. Bodrumspor 10 17
7. Sakaryaspor 11 16
8. Manisa FK 10 14
9. Ahlatçı Çorum FK 10 14
10. Keçiörengücü 10 14
11. Erzurumspor 10 13
12. Adanaspor 10 12
13. Boluspor 10 12
14. Şanlıurfaspor 11 11
15. Ümraniye 10 8
16. Tuzlaspor 10 7
17. Giresunspor 10 6
18. Altay 10 5
Takımlar O P
1. Tottenham 10 26
2. Arsenal 10 24
3. M.City 10 24
4. Liverpool 10 23
5. Aston Villa 10 22
6. Newcastle 10 17
7. Brighton 10 17
8. M. United 10 15
9. West Ham United 10 14
10. Brentford 10 13
11. Chelsea 10 12
12. Wolves 10 12
13. Crystal Palace 10 12
14. Fulham 10 12
15. Everton 10 10
16. Nottingham Forest 10 10
17. Bournemouth 10 6
18. Luton Town 10 5
19. Burnley 10 4
20. Sheffield United 10 1
Takımlar O P
1. Real Madrid 11 28
2. Girona 11 28
3. Atletico Madrid 10 25
4. Barcelona 11 24
5. Real Sociedad 11 19
6. Athletic Bilbao 11 18
7. Rayo Vallecano 11 17
8. Real Betis 11 17
9. Valencia 11 15
10. Las Palmas 11 14
11. Osasuna 11 13
12. Villarreal 11 12
13. Getafe 11 12
14. Sevilla 10 10
15. Cadiz 11 10
16. Mallorca 11 9
17. Deportivo Alaves 11 9
18. Celta Vigo 11 6
19. Granada 11 6
20. Almeria 11 3