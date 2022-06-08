Batmanlı çocuklar Bursa'da

Bursa'da ‘Şehirden Şehire Gönül Köprüsü’ projesini başlatan, bugüne kadar Samsun, Ağrı ve Muş’tan gelen çocukları ağırlayan Büyükşehir Belediyesi, bu kez Batman’dan gelen öksüz ve yetimler ile şehit ve gazi çocukları konuk etti.BURSA (İGFA) - Dünya Yetimler Günü’nde Bursa’da yaşayan yetim ve öksüz çocukların gönüllerini alıp onların hayallerini gerçekleştirmek amacıyla başlatılan ve ‘Şehirden Şehire Gönül Köprüsü’ adıyla tüm Türkiye’yi saracak şekilde büyüyen proje kapsamında, daha önce Samsun, Ağrı ve Muş’tan gelen yetim ve öksüzler ile şehit ve gazi çocukları Bursa’da ağırlanmıştı.

Projenin yeni konukları, Batmanlı çocuklar oldu.

Proje kapsamında öğretmenleriyle birlikte Batman’dan gelen orta öğretim ve lise öğrencisi 80 kişi, hafta sonu Büyükşehir Belediyesi’nin misafiri oldu. Bursa’nın tarihi, turistik ve doğal güzelliklerini görme imkanı bulan öğrenciler; Cumalıkızık, Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi, Ulucami, Tophane, Zindan Kapı ve Hayvanat Bahçesi’ni gezip, teleferikle Uludağ’a çıkma imkanı buldu.

Büyükşehir Belediye Başkanvekili Süleyman Çelik ve Genel Sekreter Ulaş Akhan da Bursa ziyaretlerinin son gününde Batmanlı çocuklarla bir araya geldi. Bursa’nın tarihi, doğal ve turistik mekanlarına hayran kalan çocuklar, kendilerine bu imkanı sunan Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkür etti.