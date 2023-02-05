Batman Sason’da köydeki hastaya 10 saatte ulaşıldı

Batman’ın Sason ilçesinde rahatsızlanan 30 yaşındaki vatandaş, İlçe Özel İdare ekiplerinin çalışmalarıyla 10 saatte köyden alınarak 112 acil sağlık ekiplerine teslim edildi.BATMAN (İGFA) - Sason'a bağlı İncesu köyünde mide şikayetleri başlayan Güler Yıldırım (30)’ın akrabaları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

Çağrı üzerine yola koyulan ekipler, son günlerde etkili olan kar yağışı dolayısıyla kapalı olan yolu 10 saatte açarak İncesu köyüne ulaştı.

Sason İlçe Özel İdare Müdürü Yakup Şimşek, köyden hasta vatandaşı alarak 112 Acil Sağlık Hizmetleri ekibine teslim ettiği ambulansla Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Yıldırım'ın tedavisi hastanede sürüyor.