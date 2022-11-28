Batman Sason’da 'Kitap Kurdu' projesi

Batman’ın Sason ilçesinde kitap okuma alışkanlığını arttırmak amacıyla Kaymakamlığın desteğiyle İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından ‘Kitap Kurdu’ adı altında bir proje başlatıldı.BATMAN (İGFA) - Okullarda ve resmi kurumlarda kitap okuma saatleri, okullarda kitap okuma bölümleri oluşturulurken, ilçe yöneticileri de projeye destek verdi.

Sason Kaymakamı Murat Mete, öğrencilerle bir araya gelerek kitap okudu, projeye destek verdi. Öğrencilerle birlikte bir süre kitap okuyan Kaymakam Mete, öğrencilere kitap okumanın öneminden bahsederek, görüş ve önerilerini aldı.

Hangi kitapları okuduklarını, kitap okuma konusunda neler hissettiklerini, neler düşündüklerini ve neler öğrendiklerini soran Mete, “Öncelikle okuma etkinliğimizin gerçekleşmesinde emeği olanlara teşekkür ediyorum. Çocuklarımızın ve gençlerimizin en yakın arkadaşının kitaplar olmasını, planlı ve sürekli olarak kitap okumalarını istiyoruz. Ayrıca ailelerimiz de öğrencilerimizin etkisiyle kitap okuma alışkanlığı kazanması önemli hedeflerimizdendir. Çünkü okumak bilgiye ulaşmanın, geleceğe hazırlanmanın, düşünce ufkunu geliştirmenin ve zamanı en iyi şekilde değerlendirmenin en etkili aracıdır” ifadelerini kullandı.

Sason Milli Eğitim Müdürü Veysi Bozkurt, Kaymakamlığın desteğiyle İstiklal Ortaokulu'nda başlattıkları projeyi önümüzdeki hafta ilçedeki tüm okullara da yayıp ilçe genelinde bir kitap okuma seferberliği başlatmayı düşündüklerini ifade etti.